Alejandra Marisa: així és la model de 60 anys guanyadora d'un certamen de Miss Univers a l'Argentina

Alejandra Marisa Rodríguez, advocada i periodista, representarà a Buenos Aires en el certamen de Miss Univers Argentina el pròxim 25 de maig. Seria una història com la de milers de dones de tot el món que busquen una corona similar si no fos per un detall: té 60 anys.

El concurs de Miss Buenos Aires també va destacar per una altra dada interessant: la primera finalista va ser una dona de 73 anys. Ara, Alejandra competirà amb diverses candidates de tot el país en la cerca del títol de Miss Univers Argentina 2024. La coronació de la guanyadora de Miss Univers Argentina 2024 està programada per al pròxim 25 de maig, quan Yamile Dajud, Miss Univers Argentina 2023, passarà la corona a la seva successora.

El triomf de Rodríguez ha generat una certa sorpresa en l'opinió pública perquè no se sol associar aquest tipus de certàmens amb persones de la seva edat. Diego Bernardini, metge i màster en Gerontologia, va assenyalar a Clarí que "la sorpresa té a veure amb el fet que la bellesa sempre està relacionada amb la joventut".

La història

"El que estem presenciant avui és una nova realitat que abasta la bellesa, l'encant, la sensualitat, la seguretat i els somriures", va explicar l'especialista, afegint que tot això també està relacionat amb el fet que les persones s'estan cuidant més en l'actualitat.

Però qui millor pot parlar d'aquesta experiència és la seva pròpia protagonista. Miss Univers Buenos Aires ha compartit la seva experiència en diverses entrevistes a mitjans de comunicació del seu país i també ha confessat algun dels seus trucs per a cuidar-se: ""Al meu entendre, el fonamental és portar una vida saludable: una alimentació adequada, exercici físic regular i cures bàsiques; gens massa extraordinari, i una mica de genètica".

"Personalment, solc practicar el dejuni intermitent, que consisteix en períodes sense ingerir aliments, ja que crec que això aporta molts beneficis. A més, procuro consumir aliments orgànics i utilitzar productes de cura de la pell de qualitat", va afegir en una entrevista amb El Trece sobre la seva rutina diària.

Respecte a la seva coronació, afirma que se sent "realment feliç" i defensa que es tracta d'un "nou enfocament en els concursos de bellesa". "Estem iniciant una nova era en la qual la dona no sols es valora per la seva aparença física, sinó per tot un conjunt de valors. Soc la pionera en aquesta generació que comença amb aquesta nova dinàmica", va afegir.

Les regles

Des de 1958, l'organització Miss Univers solia restringir la participació a dones menors de 28 anys. No obstant això, recentment han modificat les regles, eliminant aquest requisit d'edat per a competir. Aquesta actualització sorgeix sota la direcció d'Anne Jakrajutatip, de Tailàndia, qui va adquirir la franquícia a la fi de 2022 per US$20 milions. A més d'eliminar el límit d'edat, l'organització ara permet la participació de dones casades, amb fills i embarassades.

El certamen de Miss Buenos Aires no sols va destacar per aquest canvi en les regles. La primera finalista de la competència va ser una dona de 73 anys, qui va expressar la seva alegria per la victòria d'Alejandra.