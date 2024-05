Els catalans a Eurovisió: De la victòria de Salomé al boicot a Peret

Aquest any, fa mesos que planeja el debat sobre el possible boicot a Israel a Eurovisió per culpa de la guerra de Gaza. Rússia acumula també diverses edicions sense participar-hi a causa de la contesa bèl·lica amb Ucraïna. Però aquest tipus de vetos no són nous al famós festival de la cançó europeu, que s’està celebrant aquesta setmana a Malmö (Suècia). Espanya, de fet, va ser víctima d’un d’ells el 1974, quan competia de la mà del rei de la rumba, Peret.

Aquesta és una de les múltiples anècdotes que explica el documental Catalunya, 12 points. El somni d’Eurovisió, que analitza el paper dels cantants catalans en el certamen musical. La 2 l’estrena dissabte (19.30 hores), coincidint amb el dia en què s’emet la final, on mai ha sonat la llengua de Pompeu Fabra, que sempre s’ha quedat en les semifinals (amb els artistes andorrans). Això sí, per primera vegada, la final del famós festival es podrà escoltar en català amb els comentaris de Sònia Urbano i Xavi Martínez, a Ràdio 4 i en dual a La 1.

Madrid i València

Perquè pot ser que en aquest 2024 els representants d’Espanya a Eurovisió (el duo valencià Nebulossa) no siguin catalans, però el cert és que és la segona comunitat que més artistes ha proporcionat al festival. Només ha sigut superada per Madrid, que aquest any continua sumant punts, perquè el grup de rock Megara actuarà sota la bandera de San Marino, tot i que procedeixin de la capital espanyola.

"Hi ha més catalans que han participat a Eurovisió que el que gent pensa", recalca Jero Rodríguez, director del documental. El periodista, que va ser el creador del lloat Cachitos de hierro y cromo, recorda que Catalunya ha tingut uns quants compositors eurovisius, com el Dúo Dinámico (autors del La la la que Serrat va voler cantar en català i que finalment va donar la victòria a Massiel el 1968, però amb la lletra en castellà) i Augusto Algueró. I que fins i tot Dalí, un dels catalans més universals, ha sigut present en el certamen.

Dalí a Eurovisió

"Va ser el 1969, quan va guanyar Salomé [l’última espanyola que ha aconseguit la victòria, just un any després de Massiel], que també era catalana. Dalí va fer unes obres d’art dedicades a Eurovisió i van sortir a la gala", rememora Rodríguez. Als seus 84 anys, l’artista del mític Vivo cantando també intervé en el documental, tot i que només per àudio.

Rodolfo Chikilicuatre, representant del 2008 / RTVE

Un altre artista veterà que participa en aquest treball és José María Bacchelli, que el 1981 va entonar la romàntica 'Y solo tú' a l'escenari d'Eurovisió. "Ara viu a Guayaquil, a l'Equador, i fa molt de temps que no fa entrevistes", comenta el director del documental.

Nina, que revela "a qui va haver de trucar" just abans de sortir a l'escenari eurovisiu; Miki Núñez, que estaria encantat de tornar a participar, ara amb una cançó en català i "que ha tingut alguna oferta en aquest sentit"; Alfred, "que està darrere de diversos projectes" per al festival, i David Fernández, el còmic que va donar vida a l'excèntric Rodolfo Chikilicuatre que va fer contonar Europa amb 'Baila el chiki chiki', són els altres artistes catalans que parlen per 'Catalunya , 12 points'.

Així com Marta Roure i Susanne Georgi, que van representar Andorra el 2004 i el 2009, respectivament, i Roger Padrós, que pugnava per cantar en català a Eurovisió però que va ser eliminat al Benidorm Fest d'aquest mateix any.

Falten Gisela, que va competir per Andorra el 2008 (a causa del complicat embaràs), i altres catalans eurovisius d'allò més sonats, com Sergio Dalma, Beth o Chanel, "que han declinat participar-hi per motius d'agenda".

L'olesana Chanel / RTVE

Les amenaces a Peret

El documental també inclou declaracions d’arxiu de Peret, que el 1974 competia amb el tema Canta y sé feliz. "No li feia massa gràcia anar-hi perquè ja tenia la seva carrera feta. A més, va haver de portar guardaespatlles i fins i tot va rebre alguna amenaça de mort", rememora Rodríguez. El motiu? Espanya, encara sota la dictadura franquista, acabava d’afusellar Puig Antich. "Està clar que els que no podíem guanyar érem nosaltres. En els assajos de la votació ningú ens va votar, tot i que després vam quedar els novens", sentenciava el rei de la rumba en una entrevista del 2013.