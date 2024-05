Flamenc i barroc es troben sota el retaule daurat de l’Espunyola

Camps de blat, boscos d’alzines i pins envolten l’església medieval de Sant Martí de Correà, entre Montmajor i l’Espunyola. Destaca pel seu retaule major. «És una església petitíssima però pleníssima a la vegada, molt barroca», deia la historiadora Maria Garganté per descriure-la.

Aquest diumenge al matí estava encerclada de cotxes, que arribaven al cementiri. S’hi estrenava l’espectacle Rosers d’Andalusia, un barreja inèdita de música barroca del segle XVII amb un trio flamenc.

És una de les apostes del festival Espurnes Barroques, que per setè any se celebra per les comarques centrals. Si fins ara havien programat sobretot concerts pel Solsonès, Bages, Anoia i la Segarra, aquest any s’expandeixen pel Berguedà. L’espectacle era una producció pròpia i comptava amb la violinista Marta Ramírez i la viola de gamba Marina Cabello que ja van participar l’any passat al festival, amb l’Ensemble Vivalma.

Amb viola de gamba i violins

«Hem combinat pur barroc amb pur flamenc», deia Cabello, que va sortir a l’altar de l’església amb una viola de gamba francesa de set cordes de tripa. Al seu costat hi tenia a Ramírez, que anava combinant tres violins del 1800 que va tocar amb cinc afinacions. Van dialogar amb el trio format pel guitarrista flamenc Juan Gómez Chicuelo, el cantaor Joaquín El Duende i la percussió de Jacobo Sánchez. «Els hem demanat que surtin de la seva zona de confort», explicava Josep Barcons, el director del festival. «Espero que us arribi a l’ànima», demanava en la presentació del concert, sota la mirada de la Mare de Déu del Roser, la dels Dolors, Sant Antoni, Sant Isidre i, es clar, Sant Martí. El recital va ser enregistrat per Catalunya Música, que l’emetrà pròximament per la ràdio.

Cervesa i fragància pròpies

Abans i després hi va haver un aperitiu distès. S’hi va poder provar la cervesa artesana La Barroka embotellada en honor al festival per La Pirata de Súria, pa del forn centenari de Cal Pius de l’Espunyola fet amb la farina de Cal Pauet del mateix poble i vi fermentat en rapa del Fargas Fargas de Salelles.

A Espurnes Barroques cuiden els detalls, fins al punt de que deu ser l’únic festival amb una fragància pròpia. És de pi blanc, romaní i sempreviva, feta per EssènciesCat de Pinós.

Aquest ha estat el segon dels quatre caps de setmana de concerts i conferències que ofereix Espurnes Barroques. Les pròximes parades son a Pinós i a El Miracle (1 de juny), Estaràs i Pinós (2 de juny), Ponts i Cervera (8 de juny) i La Molsosa (9 de juny). El comiat serà el diumenge 9 de juny a l’església de Sant Miquel de Castelltallat, amb la veu de la soprano manresana Núria Rial acompanyada per Vespres d’Arnadí. Les entrades per aquest últim concert ja estan exhaurides.