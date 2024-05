La Comissió de Festes de Puigcerdà busca voluntaris per manca de gent

La Comissió de Festes de Puigcerdà està buscant nous voluntaris per manca de participants. Segons explica el regidor de Festes, Pol Ravetllat, després de la pandèmia de la covid-19, la Comissió també es va veure afectada. «Abans de la pandèmia teníem una Comissió de Festes competent i hem de tornar a aconseguir que sigui així», ha explicat Ravetllat.

La Comissió de Festes està formada actualment per integrants de diverses associacions lúdiques i culturals, així com persones que no formen part de cap entitat local, però que aporten els seus coneixements sobre l’organització d’actes i esdeveniments festius o bé sobre la història, cultura i tradicions de la Vila. El regidor ha explicat que la gent que conforma ara mateix la Comissió és molt competent i ajuda molt la regidoria. Tot i això, no n’hi ha prou, es necessita buscar més perfils variats de gent i d’edats més variades per tal de poder organitzar unes festes més diverses per a tothom i que es puguin tenir en compte tots els gustos. «Al final el que vull és que la Comissió em digui les necessitats que té. Per exemple, si un any volen invertir més en concerts i menys en activitats, doncs se’n pot parlar entre tots i replantejar-ho i gestionar-ho des de l’Ajuntament. D’aquesta manera surten unes festes fetes per la Comissió i promocionades per la Comissió», comenta el regidor.

Per una banda, Ravetllat ha manifestat que és essencial que la gent que participi en la Comissió s’ho passi bé i tingui temps per poder ajudar a preparar activitats o altres actes que siguin necessaris. Per altra banda, també ha apuntat que s’ha de participar sense cap obligació ni compromís. «Si es participa és perquè es pot, es té disponibilitat i bona voluntat per col·laborar-hi», ha afegit el regidor. També ha explicat que si hi ha persones que només volen participar en una festa concreta, com ara les Festes del Llac perquè els motiva, o bé perquè és la seva preferida, doncs també són benvibguts a aportar el seu granet de sorra. «Falten idees i participació, així que tothom que desitgi formar-ne part serà benvingut», ha expressat el regidor.

A més a més, a la gent que hi participa se la sol premiar amb un petit benefici com ara una entrada per al concert de Cap d’Any o bé si algú vol conèixer el cantant d’un grup de música que ve a tocar a Puigcerdà, doncs que tingui la possibilitat de conèixer-lo. D’aquesta manera s’intenta que l’esforç quedi compensat ha explicat el regidor.

«Amb aquesta nova cerca que ha començat a fer la Comissió de Festes, es pretén aconseguir una Comissió que duri i que la gent que no en forma part tingui enveja dels qui en formen part», ha apuntat Ravetllat. Des que es va publicar la notícia a la web de l’Ajuntament el passat divendres, el regidor comenta que n’està satisfet, ja que hi ha molta gent que està preguntant en què consisteix, com pot formar-ne part i quines serien les seves obligacions. Per aquesta raó, aquest divendres 24 de maig ales 8 de la tarda, es farà una reunió informativa a l’Ajuntament de la vila. Tots aquells que hi estiguin interessats i vulguin informar-se abans de divendres, es poden posar en contacte amb la Comissió a través d‘un missatge privat a través del perfil d’Instagram @festespuigcerda.

Amb aquesta nova Comissió que s’ha de conformar pròximament, el regidor ha expressat que es pretén potenciar les festes tradicionals i la cultura popular. A més, també es volen aconseguir unes festes de més qualitat i, sobretot, més democràtiques decidides per la gent del poble. D’aquesta manera es pretén retornar a la situació prepandèmica.