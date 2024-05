La Junta Electoral de Zona obliga l'Ajuntament de Solsona a retirar tota simbologia independentista

L’Ajuntament de Solsona està obligat a retirar tota simbologia independentista que aparegui a la via pública fins que hagin passat les eleccions europees, el 9 de juny. La Junta Electoral de Zona (JEZ) li ho ha requerit arran de la denúncia presentada per una associació amb seu a Barcelona que ha denunciat diversos ajuntaments.

D’acord amb la Doctrina de la Junta Electoral Central, el consistori ja va despenjar banderes estelades d’edificis i llocs públics amb motiu dels comicis al Parlament de Catalunya, tal com correspon en tots els períodes electorals. No obstant això, aquesta setmana han tornat a requerir a l’alcaldessa, Judit Gisbert, que es retirin tots aquells símbols que es vinculen a determinades candidatures, inclosos els llaços grocs.

Per aquest motiu, la brigada municipal ha de treure aquesta simbologia de la via pública, fins i tot quan apareix d’un dia per l’altre. Judit Gisbert lamenta que la normativa obligui els serveis municipals a realitzar aquest tipus de tasques.