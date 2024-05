Els edificis més emblemàtics de la UE s'il·luminen per commemorar el Dia d'Europa i animar a la participació electoral

Els edificis més emblemàtics de la Unió Europea s'han il·luminat de blau per celebrar el Dia d'Europa aquest 9 de maig, data en què es commemora la Declaració Schuman que va fixar les bases per a la creació de la UE actual. A Barcelona, una vintena d'espais s'han unit a la iniciativa, destacant la Sagrada Família, el Liceu, l'Arc de Triomf o la Torre Glòries. Els edificis han projectat els colors de la UE des de les 20.30 h d'aquest dimecres i fins a la mitjanit, també per animar la ciutadania a participar en les eleccions a l'Eurocambra que se celebraran just d'aquí a un mes. Juntament amb la capital catalana, altres espais com l'Arc de Triomf de París, el Coliseu de Roma o la Grand Place de Brussel·les han participat en la iniciativa.

A banda dels edificis ja mencionats, a Barcelona s'han fet projeccions en les seus dels diferents districtes, a l'ajuntament, al Palau de la Virreina, a l'hotel W, a la Torre Telefònica i al Palau de la Música Catalana.

Els espais de la capital catalana s'han il·luminat durant la nit de dimecres, mentre que aquest 9 de maig serà el torn de Madrid. En el marc d'aquesta acció, el blau de la UE es veurà a la font i el Palau de Cibeles, a la Reial Casa de Correus de la Puerta del Sol, al Palau del Marqués de Salamanca i a les seus de les institucions europees.

Altres activitats

En el 74è aniversari del Dia d'Europa, l'estació del Nord de Barcelona esdevindrà un dels punts neuràlgics de la celebració a Catalunya. Aquest dijous, el vestíbul es transformarà en un gran cafè que recordarà els de l'Europa de la primera meitat del segle XX, en un exercici que servirà per reivindicar els bars i cafès com a elements de la cultura de la socialització europea.

Serà també a l'estació del Nord -i a la plaça de la Catedral de Lleida, la plaça de la Font de Tarragona i el Parc Central de Girona- on tindran lloc una sèrie de tallers per a joves destinats a combatre la desinformació.

Al llarg de la jornada se celebraran més d'una cinquantena d'actes repartits per Barcelona i la seva àrea metropolitana, així com Girona, Lleida, Cervera i Canet de Mar.