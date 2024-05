Fa uns dies, durant la retransmissió del Bayern-Reial Madrid de la Lliga de Campions, el comentarista de Movistar va deixar anar que el partit es jugava al «Munich Stadium». Des que es va inaugurar, la instal·lació és coneguda arreu com «Allianz Arena», pel patrocini de la companyia d’assegurances, però en les competicions de la UEFA no es pot anomenar l’espònsor, que paga molts diners, només perquè no és un dels seus.

L’endemà passava el mateix en el Borussia Dortmund-PSG. El narrador l’anomenava «Westfalenstadion», que és el nom històric. De fet, la UEFA l’hi diu «BVB Stadion Dortmund» quan en realitat és el «Signal Iduna Park», (companyia d’assegurances). En el mateix duel, a més, el mateix periodista li deia «París» a l’equip francès, que vol ser conegut així, tot i que el París FC és un altre conjunt, ara a Segona Divisió. El més famós ha estat PSG o París Saint-Germain tota la vida.

M’he estat a buscar a la web de la UEFA com anomenaran els camps de la propera Eurocopa, que arrenca el mes que ve a Alemanya. A tots els que tenen un patrocinador com Rhein Energie Stadion (energètica), Red Bull Arena (beguda energètica) o Deutsche Bank Park (bancs) els bategen amb noms com Cologne Stadium, Leipzig Stadium o Frankfurt Arena. En alguns, conserven el nom inicial de la instal·lació i almenys mantenen l’Arena AufSchalke de Gelsenkirchen després de foragitar l’actual Veltins Arena (cervesa). Durant el torneig, tots els narradors canviaran el nom perquè els ho mana aquell qui ocupa un territori que no és seu com si en tingués dret de cuixa. Una altra de les tristes formes que adopta el vassallatge.