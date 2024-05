El Tour sortirà de Barcelona en l’edició del 2026

El Tour 2026 sortirà de Barcelona. Després de més d’un any de negociacions, l’ajuntament de la capital catalana ha aconseguit l’objectiu que perseguia i que l’ara alcalde, Jaume Collboni, va comunicar l’11 de gener del 2023, al Saló de Cent, al director general del Tour, Christian Prudhomme.

Segons ha pogut saber aquest diari de fonts franceses, el Tour té previst anunciar de manera oficial durant el mes de juny que la gran sortida de la prova tindrà lloc d’aquí dos anys a Barcelona, després que des de fa unes quantes setmanes ja se n’hagin acordat tots els detalls, esportius i econòmics, entre el consistori i ASO, l’empresa que gestiona l’organització de la carrera.

No està previst realitzar l’anunci aquest mes per fair play i respecte amb el Giro, que acaba el diumenge 26 de maig, ja que des de París no es vol donar cap notícia que resti impacte mediàtic a la ronda italiana. Entre el 2 i el 9 de juny es disputa a França el Critèrium del Dauphiné, organitzat també per ASO, i el lògic seria anunciar la sortida de Barcelona una vegada hagi finalitzat la prova i abans del començament de la Grande Boucle a Florència, el dissabte 29 de juny. La carrera es torna a avançar aquest any una setmana perquè no coincideixi amb els Jocs Olímpics de París, entre el 26 de juliol i l’11 d’agost.

Tenint en compte que l’any que ve la ronda francesa s’inicia a Lilla el dissabte 5 de juliol, per acabar a la capital francesa, el 27 del mateix mes, la data lògica per a la sortida del Tour des de Barcelona seria el dissabte 4 de juliol per finalitzar a la capital francesa el 26 de juliol del 2026.

La gran sortida convertirà la ciutat en la capital mundial de l’esport durant almenys sis dies, amb l’arribada dels equips prevista per al dimecres anterior a l’inici de la carrera, la presentació d’equips, un dia després, que es realitzarà en un lloc emblemàtic de la ciutat, la primera etapa i almenys la sortida de la segona per acabar en un lloc pròxim de Catalunya a la frontera francesa o a Andorra si finalment el país pirinenc s’implica en la prova, ja que les relacions entre el Govern andorrà i l’organització de la prova són excel·lents.

Escapada al Giro

Una fuga va sorprendre el pilot. De mil vegades que es produeix una escapada, només una arriba a meta. Va passar ahir a Lucca, on va triomfar el francès Benjamin Thomas (Cofidis), un corredor de 28 anys que és una estrella als velòdroms, però a qui li costa destacar molt més quan es llança per les rutes asfaltades de les carreteres. Va ser un dels quatre aventurers del dia, per qui no es donava un euro fins que, a falta de cinc quilòmetres i amb mig minut d’avantatge, es van començar a fer càlculs en el pilot i els escapats van aprofitar la seva oportunitat.