Kris Jenner revela que té un tumor en la nova temporada de 'Les Kardashian'

La mare del clan més icònic del món dels realities, Kris Jenner, anunciava fa menys d'un mes a través del seu perfil personal d'Instagram la trista notícia que la seva germana menor, Karen Houghton, ha mort de manera sobtada i inesperada dilluns passat, 18 de març. La causa de la mort de Karen encara no ha estat revelada per les autoritats, però el portal TMZ informa basant-se en fonts policials que tot apunta al fet que va ser per causes naturals.

Ara, la matriarca del clan acaba de revelar que té un tumor. Kris Jenner, de 68 anys, va fer la revelació en el tràiler de la cinquena temporada del programa de la família, Les Kardashians, que es va llançar aquest dimecres 8 de maig.

En l'avançament s'aprecia un moment quan Kris li comenta a les seves filles els resultats d'uns recents exàmens mèdics. “Em van fer el meu escaneig”, explica Kris mostrant-se una mica commocionada per la notícia. Jenner apareix al costat del seu nuvi Corey Gamble i expressa: “Van trobar un quist i com un petit tumor”.

El tràiler no aprofundeix més en el tema, com on li van trobar el tumor o si és benigne o maligne, per la qual cosa caldrà veure la nova temporada per a assabentar-se. No obstant això, el clip ensenya algunes de les reaccions dels seus fills, com la de Khloe Kardashian i Kendall i Kylie Jenner, qui es desfà en llàgrimes.