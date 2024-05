La fiscalia demana l’arxivament de la segona causa contra Shakira

La Fiscalia de Barcelona ha demanat l’arxivament de la segona causa oberta en un jutjat contra Shakira per haver defraudat a l’Agència Tributària 6,1 milions d’euros en l’exercici del 2018, al considerar que no hi ha prou indicis de la comissió dels dos delictes pels quals estava acusada. No obstant, l’acusació pública entén que existeix "una obligació tributària" per part de la cantant i que aquesta haurà de pagar aquest deute amb l’Agència Tributària espanyola i la catalana per via administrativa.

D’aquesta manera, la fiscal Carmen Martín Aragón recolza la petició de sobreseïment que van presentar fa tres mesos els advocats de la cantant, Pablo Molins i Míriam Company. Les fonts consultades per EL PERIÓDICO asseguren que l’Agència Tributària espanyola i la catalana també sol·liciten l’arxivament. Aquest procés judicial va néixer arran d’una querella presentada per la mateixa fiscalia en la qual afirmava que l’artista colombiana es va aprofitar d’un "entramat societari", amb una empresa establerta a Luxemburg, per no pagar impostos a Espanya. En aquestes operacions també hi van participar companyies a Espanya, als Països Baixos, a les illes Verges Britàniques, a Malta, a Panamà i a Liechtenstein. Després de l’obertura d’aquesta segona causa, Shakira va dipositar al jutjat els 6,6 milions (una mica més del que li reclamen).

El novembre de l’any passat, Shakira ja va arribar a un pacte amb la fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i la Generalitat, que exerceix també l’acusació, en la primera querella presentada contra ella per defraudar Hisenda. Així va aconseguir que se li rebaixés la petició de vuit anys i un mes de presó i multes per 23,8 milions d’euros a una pena de tres anys de presó i una multa de 7,3 milions per un frau a Hisenda de 14,5 milions entre els anys 2012 i 2014.