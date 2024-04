Rècord de visitants a les portes obertes d’UManresa

Les portes obertes d’UManresa han batut un nou rècord. Unes 1.200 persones han visitat entre ahir divendres i avui dissabte les instal·lacions d’UManresa. D’aquestes, 385 eren estudiants interessants en l’oferta d’estudis superiors dels àmbits de la salut, l’empresa i l’educació. Com en anteriors edicions, els estudis de ciències de la salut són els que han atret més persones. Paral·lelament, respecte d’altres edicions de les portes obertes, ha augmentat l’interès pels estudis dels àmbits d’empresa i d’educació.

Enguany, la Universitat ha estrenat un nou format de jornada, en dos dies diferents i amb un ambient més festiu. El que no ha canviat ha estat el funcionament de les visites i de les sessions informatives, que s’organitzen de manera que cada estudiant tingui informació concreta i detallada sobre els estudis que li interessen. “En un moment en el qual tota la informació està al nostre abast a través de les xarxes, per a nosaltres és molt important que els futurs estudiants ens vinguin a conèixer, que visitin les nostres instal·lacions i que els puguem explicar de tu a tu quina és la nostra metodologia”, ha explicat el director general de la Fundació Universitària del Bages, Antoni Llobet, per raonar la importància de la Jornada de Portes Obertes. En el mateix sentit s’ha pronunciat la vicerectora del campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, que ha posat de relleu que les jornades serveixen per evidenciar “l’elevat grau d’especialització i d’expertesa de l’oferta formativa, tant de formació professional superior com de grau universitari, en els àmbits de la salut, l’empresa i l’educació”. El regidor d’Empresa, Turisme i Coneixement de l’Ajuntament de Manresa, Joan Vila Marta, que ha participat en la visita institucional a les instal·lacions, ha posat en valor la importància que Manresa disposi d’estudis universitaris. Uns estudis que, segons ha dit, contribueixen a “atraure persones joves i talent a la ciutat”.

Recorreguts especialitzats

La jornada de portes obertes d’UManresa ha estat una molt bona oportunitat per conèixer amb detall tot el que té a veure amb els estudis que s’imparteixen a UManresa. Els recorreguts s’han organitzat perquè cada persona tingui accés a informació específica sobre els estudis que li interessen. Han començat amb una sessió informativa a càrrec de docents i han continuat amb un recorregut per les instal·lacions on s’imparteixen els estudis. Aquest recorregut s’ha fet amb la col·laboració d’estudiants, que també han respost els dubtes que els han pogut plantejar.

Així doncs, les persones interessades en els graus en Ciències de la Salut han estat rebuts a l’edifici principal i a la Clínica Universitària i, en el cas del Grau en Fisioteràpia, han visitat les instal·lacions de la FUB3, on hi ha les aules teoricopràctiques d’aquests estudis. Tots ells han passat també per les instal·lacions del CISARC, on es duen a terme les activitats de simulació. La FUB2 ha concentrat les visites i les sessions informatives de tots els estudis d’empresa, els CFGS d’Administració i Finances i Comerç Internacional, i els graus universitaris en Administració i Direcció d’Empreses i Gestió de la Societat Digital. En aquest edifici també s’hi imparteixen els estudis de CFGS de Pròtesis Dentals, tot i que en el futur es traslladaran al nou edifici que acollirà la Clínica Odontològica Universitària. La FUB4 ha concentrat les visites de les persones interessades en els estudis d’Educació: el Grau en Mestre d’Educació Infantil i el CFGS d’Educació Infantil. En aquest edifici han pogut conèixer dos projectes singulars vinculats als estudis: l’escola bressol Upetita i el Lab 0_6, un espai de foment de l’aprenentatge científic a les primeres edats.

El recorregut per les instal·lacions es podia completar amb visites a altres equipaments del campus universitari, com la Biblioteca o la residència universitària, i serveis d’atenció personalitzada sobre qüestions acadèmiques, econòmiques, accés a beques, possibilitats d’allotjament i sobre vida universitària a través de l’associació d’estudiants Manrezoo.

Més de cent persones de la institució, entre les quals hi havia docents, personal d’administració i serveis i estudiants, han participat avui en aquesta jornada.

Darreres portes obertes d’aquest curs

Aquestes han estat les darreres portes obertes que s’han fet aquest curs adreçades a persones a iniciar els estudis el curs 2024-2025 a UManresa. Les primeres van celebrar-se els dies 1 i 2 de març i s’adreçaven bàsicament a futurs estudiants internacionals. Hi van participar 264 persones, de les quals prop de 90 possibles futurs estudiants i la majoria, procedents de França i interessats en els estudis de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa.