Igualada i el Rec, la proposta de comprar roba i vendre patrimoni

L’essència del Rec.0 és que converteix més d’una seixantena de fàbriques en botigues efímeres durant vuit dies l’any – amb l’edició de primavera i la de tardor–. Però què amaguen tots aquests espais, molts d’ells, tancats durant la resta de l’any? El festival va néixer amb una intenció molt clara. De fet, la co-fundadora de RecStores, Marina Iglesias, va recordar durant l’acte d’obertura d’aquesta edició que el Rec.0 "neix fa gairebé 15 anys amb la voluntat de donar a conèixer un barri i l’excusa perfecte va ser portar marques de moda aquest barri". Una idea que poc a poc va anar creixent fins arribar a la seva 26a edició enguany amb un certamen més que consolidat.

És per això, que a banda de ser un circuit urbà de moda amb botigues efímeres -aquest dijous s'ha viscut amb èxit la segona jornada- i un gran aparador per a les marques, el festival és també un viatge pel patrimoni industrial del Rec. En l’edició d’enguany, els impulsors del certamen han organitzat diverses visites guiades pel barri per conèixer tan el passat industrial, com el funcionament actual d’una adoberia. Concretament durant aquests quatre dies els visitants han pogut descobrir l’antiga adoberia Cal Granotes (se celebra una visita cada dia) i també l’adoberia activa Curtits Badia, que es pot visitar fins avui divendres. En aquesta darrera, els visitants han pogut veure el procés actual de l’adob de la pell.

Per aquest dissabte, també hi ha organitzada la visita guiada “Història d’Igualada, el Rec i les adoberies (987 – 1920)” on els participants podran veure l’evolució història de la indústria adobera des de dins les muralles de l’actual barri del Rec. La visita és gratuïta, però cal inscripció prèvia trucant al Museu de la Pell.

A banda de conèixer la història del barri i les antigues i actuals adoberies, en aquesta edició també s’han organitzat visites per conèixer el present del barri. Velles fàbriques reconvertides en espais culturals i estudis de dissenyadors obren les portes als visitants d’aquesta edició de primavera. Aquest divendres, a les 11.30h, es podran visitar de manera gratuïta diferents fàbriques transformades que acullen noves activitats. Per exemple, l’estudi del dissenyador industrial Ricard Vila, el de la dissenyadora de moda María Voth Velasco, de la marca Turtlehorn, l’estudi de Nils Kamminga, de la marca Akin o l’espai de coworking La MaCa.

L’edició de primavera d’enguany del Rec es pot visitar divendres i, per últim dia, aquest dissabte, de 10h a 21h.