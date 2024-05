Calaf es va situar els 2023 entres les poblacions que més utilitza els contenidors de roba

Calaf es va situar el 2023 com un dels municipis de Catalunya que més roba recull en els contenidors de reciclatge tèxtil amb una mitjana de 6 quilograms per habitant, superant la ràtio catalana situada en 2,66 quilograms per habitant. L’Ajuntament de Calaf, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Residus, Fundació Humana i la Samboneria, va organitzar la primera setmana de maig les jornades Per un consum responsable de la roba, i fonts municipals s'han mostrat safisfetes de la col·laboració.

Entre les activitats programades s’hi incloïa una recollida extraordinària de material tèxtil, l’exposició Teixim un futur més sostenible a càrrec de l’Agència de Residus de Catalunya, un taller de sabó orgànic amb oli reciclat i un taller de creació de titelles amb roba reutilitzada. Durant les activitats es va formar als assistents sobre la importància de donar una segona vida a la roba i als residus.

De les exposicions i tallers se n’han extret vuit consells sobre el consum tèxtil responsable. El primera seria evitar la moda ràpida (coneguda com a fast fashion, moda barata i de baixa qualitat). Per millorar en el mateix sentit, també es proposa comprar roba de segona mà, utilitzar la roba més temps, rentar la roba amb aigua freda i de manera menys freqüent per evitar els microplàstics, allargar la vida útil de la roba, reparar-la, prioritzar la compra de roba de materials sostenibles, cotó ecològic o polièster biodegradable, fer servir els contenidors per dipositar la roba que ja no s’utilitza i comprar només la roba que realment necessitis.

Durant les jornades els veïns han reflexionat sobre la roba que es posen, de quin material està feta, qui la fabrica i sota quines condicions.