PSC, Junts+, PPC i Ciutadans, a favor del desdoblament "immediat" de la C-55

La Plataforma pel desdoblament de la C-55 s'ha trobat amb els principals partits polítics que concorreran a les eleccions al Parlament de Catalunya per conèixer els seus respectius posicionaments sobre el desdoblament de la carretera entre Manresa i Castellbell.

El Partit Socialista de Catalunya, Junts per Catalunya + Puigdemont, Partit Popular i Ciutadans de Catalunya han donat suport a les reivindicacions de la Plataforma per un desdoblament immediat de la C-55 entre Manresa i l'enllaç amb la C-58 a Castellbell i el Vilar, segons fonts de la mateixa agrupació. També ho han fet les llistes independents del Bages i el Berguedà que, tot i no concórrer a les eleccions, segons la Plataforma, "han traslladat la reivindicació de la Plataforma a tots els partits que s'hi presenten"

L'agrupació també assegura que "Esquerra Republicana s'ha compromès a què l'estudi informatiu actualment en tràmit de Castellgalí a Manresa sigui per a una via 2+2 i a impulsar un segon estudi de 2+2 fins a Castellbell i el Vilar".

Fonts de la Plataforma consideren que "les solucions aportades fins ara no resolen el problema" i afirmen que "el desdoblament és absolutament necessari en una carretera que ha de suportar un trànsit de vehicles molt superior a la seva capacitat". Per resoldre aquest problema, han demanat als representants dels partits polítics que els hi donin suport.

La Plataforma pel desdoblament de la C-55, que està integrada per agents del teixit econòmic i social de les comarques afectades per la C-55 i liderada per la Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures, la Plataforma No Més Morts a la C-55 i Xarxa 7, es compromet a treballar, a partir del dia 13, amb aquells partits polítics que s’han posicionat a favor del desdoblament. La prioritat de la Plataforma és, apunten, "aconseguir aquest desdoblament de manera urgent i immediata".

La Plataforma pel desdoblament de la C-55, que es va presentar públicament a principi d'abril, vol aglutinar sota un gran paraigua el teixit social i empresarial del territori. En aquella presentació pública van aplegar una quarantena d’entitats i empreses tant del Bages com del Berguedà i el Solsonès, a qui ja es va convidar a defensar «amb una sola veu» el desdoblament i a pressionar el Govern que surti de les eleccions del 12-M perquè abandoni la proposta que ara té sobre la taula del tercer carril per trams, l’anomenat 2+1.

En l’acte, la plataforma va posar de manifest el que considera «el fracàs total» que hi ha hagut fins ara a nivell polític en la reivindicació històrica del desdoblament, que va arrencar fa 25 anys, i per això ara es reclama un nou impuls liderat des de la societat civil.

La plataforma admet que en aquest temps hi ha hagut millores en la seguretat de la carretera però no s’ha aconseguit l’autovia que sempre s’ha demanat, i per això creu que «ara és moment de passar a l’acció», tal com apuntava en aquell acte la presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacòs. La plataforma feia una crida al màxim d’adhesions possibles.