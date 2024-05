La família d’un dirigent veïnal manresà reclama al SEM per la seva mort

La família de l’expresident de l’Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent de Manresa, Joan Antoni Casas, que va morir el 2021 als 43 anys a causa d’una pancreatitis, ha presentat una reclamació de responsabilitat patrimonial contra el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els familiars asseguren que «un greu error» a l’hora de determinar la gravetat de la seva patologia, en una primera atenció telefònica, va provocar que el temps de resposta de l’ambulància fos «excessiu» i no s’arribés a temps per atendre’l. El primer diagnòstic va ser de dolor lumbar. Per la seva part, fonts del SEM expliquen que en la primera revisió del cas els consta que els serveis es van activar en el moment que es va alertar d’una emergència vital. Admeten que el primer diagnòstic era de lumbàlgia.

En la reclamació presentada per la família de Casas, a la qual ha tingut accés aquest diari, s'explica que el pare del difunt va fer una trucada el 112 el 31 d'agost del 2021 per alertar sobre l'estat de gravetat del seu fill. En aquesta primera trucada, la família destaca que ja va avisar que es tractava d'una situació d'emergència greu. No obstant això, la persona que va atendre la trucada va classificar els fets "per error", segons la família, com una lumbàlgia que no necessitava atenció mèdica immediata i se'ls va informar que, des del CAP més proper al seu domicili, s'hi dirigiria una infermera, "obviant que es tractava d'una urgència greu", fa constar la reclamació.

La família lamenta que "aquest greu error de triatge" va provocar que el temps de resposta i assistència mèdica del SEM fos "excessivament llarg", tenint en compte que des que es va fer la primera trucada fins que es va activar l'ambulància -després d’una segona trucada i amb Casas molt més greu- va transcórrer una hora. Casas va morir poc després abans de poder ser assistit pels serveis mèdics. El manresà, que tenia la invalidesa permanent per motius de salut, havia començat a col·laborar amb l'ens veïnal de Cal Gravat-Bufalvent el 2013 i formava part de la Plataforma en Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran de Manresa.

L'autòpsia ha revelat que la causa de la mort va ser un shock hipovolèmic a conseqüència d'una pancreatitis hemorràgica. Davant dels resultats de l'autòpsia, el dictamen mèdic pericial encarregat per Lexia advocats, que representa la família, sosté que amb una actuació urgent per part del SEM hi hagués hagut possibilitats de supervivència. En aquest sentit, la família demana en la reclamació que es reconegui l'error i que es prenguin les mesures necessàries per evitar altres casos similars.

Per la seva part, el SEM confirma a aquest diari que s'ha fet un estudi inicial per determinar quina va ser l'actuació del personal sanitari en aquest cas concret. Fonts del servei expliquen que els familiars de Casas van ser derivats amb personal sanitari en el moment que van alertar el 112. En la primera trucada, asseguren que no els consta que s'alertés sobre una emergència vital, motiu pel qual es va derivar el cas a un centre d'atenció primària. Les mateixes fonts asseguren que va ser en la segona trucada que els familiars els van avisar sobre una situació d'urgència sanitària. A partir d'aquest moment, es va activar l'ambulància fins al domicili amb un temps de resposta de vuit minuts, segons expliquen.

La versió del SEM es contradiu amb la de la família, que assegura que en la primera trucada ja va alertar als serveis d'emergències sobre una emergència vital. De moment, hi ha la reclamació de responsabilitat patrimonial sobre la taula que haurà de permetre determinar si l'actuació del SEM es va ajustar a les necessitats dels familiars. Fonts del SEM afirmen que la seva voluntat és oferir el millor servei i atenció als pacients i que s'estudiarà a fons el cas.

