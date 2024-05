Un home resulta ferit greu en enfonsar-se el sostre d'un pis a Manresa

Un home ha resultat ferit greu aquest divendres al matí en enfonsar-se el sostre d'un edifici de la carretera de Vic de Manresa, concretament, al corresponent al número 139. Segons han informat els Bombers, l'home es trobava a la segona planta quan una part del terra ha cedit i s'ha precipitat fins al primer pis. La caiguda li ha provocat una fractura a la cama.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís per l'incident cap a 2/4 d'11 del matí. Segons han informat els Mossos d'Esquadra, l'home tenia intencions de comprar el pis que estava visitant en el moment que ha tingut lloc l'accident. Fins al lloc dels fets, s'hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, efectius dels Mossos i del SEM i l'arquitecte municipal per valorar l'estat de l'edifici.

Els efectius dels Bombers han treballat en l'extracció del ferit del bloc. En un primer moment, han valorat l'opció de baixar-lo en llitera per l'escala, però, en ser massa estreta, han optat per utilitzar el vehicle autoescala per baixar el ferit fins a l'ambulància. Després de rebre una primera atenció per part del personal sanitari, ha estat traslladat a l'hospital Sant Joan de Déu.

Durant l'actuació dels serveis d'emergències, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local han regulat el trànsit per evitar entorpir l'actuació de la resta de cossos.