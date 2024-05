Territori crearà una rotonda a la carretera de Llobera on va morir el veí d'Ardèvol

El Departament de Territori està treballant en la redacció d’un projecte per a millorar la seguretat viària en l’encreuament entre les carreteres C-451 i LV-3002, al terme municipal de Llobera, el punt on va morir un veí d'Ardèvol per un accident de trànsit dues setmanes enrere. L’actuació consistirà en el tancament d’una rotonda partida ja existent, amb un pressupost estimat de 700.000 euros. A més, el consistori ha informat que s'instal·larà nous elements d'il·luminació.

L'Ajuntament preveu haver finalitzat la redacció del projecte aquesta tardor, per tal de licitar les obres corresponents a continuació. D'altra banda, aquest projecte també contempla actuacions en una altra intersecció situada a uns 300 metres de distància de l'anterior, també formada per una rotonda partida. En aquest punt, es planteja eliminar els girs a l’esquerra i vehicular aquest moviment a través de la nova rotonda.

Mentrestant, el Departament estudiarà la incorporació a curt termini d’altres mesures de seguretat viària en aquest àmbit, com poden ser la millora de la senyalització vertical i horitzontal o la implantació d’elements de reducció de la velocitat.

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Marc Sanglas i Alcantarilla, i el director d’Infraestructures de Mobilitat, David Prat i Soto, van informar sobre aquest projecte l’alcaldessa de Llobera, Eva Simón i Cantó, els alcaldes de Pinós i Riner i el president del Consell Comarcal, durant una reunió del passat dimecres a l'Ajuntament de Llobera.

Demanda dels alcaldes

L'accident va tenir lloc el passat 26 d'abril, quan un veí d'Ardèvol de 76 anys que conduïa una furgoneta va morir en impactar contra un camió. Tal com va explicar a Regió7 el batlle de Pinós, Xavier Vilalta, el punt on va tenir lloc l'incident és un punt negre de la carretera, on en els darrers cinc anys s'han hagut de lamentar fins a set accidents greus.

Després d'aquest fet, veïns i alcaldes del Solsonès es van reunir a la cruïlla de la carretera C-451 amb la de l'Hostal del Boix per reclamar millores urgents a través d'un manifest adreçat a la Generalitat. La resposta del Departament de Trànsit ha arribat poc més d'una setmana després de la concentració, amb l'anunci del tancament d'aquesta rotonda partida on convergeixen quatre camins i en què hi ha molt poca visibilitat, com van assegurar els batlles reunits.