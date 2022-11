Urgències en temps convulsos

Pedro Martínez té clar que l’actual situació de negativitat que viu el Baxi Manresa no és per sempre: «Això ho tirarem endavant, però no sé quan ni com», va afirmar el tècnic en la prèvia del partit que l’equip juga avui a la tarda contra el potent Baskonia de Joan Peñarroya. El factor Nou Congost serà necessari per fer front a un duel complicat que agafa l’equip a la cua de la classificació, amb jugadors que han deixat la plantilla i fitxatges que encara no poden debutar. Preguntat per les claus per competir contra l’actual cinquè del campionat, Martínez, en to de resignació, va apuntar que «no crec que ho puguem fer».

Després de l’aturada pels partits de seleccions, el Baxi torna a la pista havent fet uns quants moviments de mercat, fruit de la reconstrucció anunciada pel president Jordi Serracanta i el director esportiu, Xavier Pujol, que encara no poden donar els seus fruits. Confirmat el comiat aquesta mateixa setmana de Giordano Bortolani per un excés d’efectius en la posició de 3, la principal novetat i, alhora, al·licient del partit contra el conjunt basc serà el retorn de Frenkie Ferrari, a qui el Manresa ha fitxat per tercer cop en els últims anys.

Procedent del Saragossa, on no tenia la confiança del tècnic Porfirio Fisac, el californià torna al Nou Congost per ocupar el lloc de Jerrick Harding, que és el màxim anotador de la Lliga Endesa, amb 20.7 punts per partit, però de qui Martínez ja ha deixat clar que no actuarà més de base. Ferrari se suma a una terna que completen els dos Dani, Pérez i García.

Però si Ferrari ja està disponible després d’haver completat uns quants entrenaments, el Baxi no podrà alinear aquesta tarda Jordan Caroline ni, potser, Matthias Tass. L’ala-pivot d’Illinois no està a disposició de l’entrenador ni per a avui ni per a dimarts, i el pivot estonià serà possiblement absent per culpa d’unes molèsties físiques. «Estem pendents de la seva evolució», va indicar el tècnic del conjunt manresà.

Els 2,08 de Tass haurien anat de primera a un Baxi a hores d’ara coix en la posició de 5. Absent per lesió Babatunde Olumuyiwa, despatxat Marcus Lee per baix rendiment, i disminuït Tyson Pérez perquè no fa net de la greu lesió al genoll que es va fer fa uns mesos quan jugava a l’Andorra, el Manresa és a hores d’ara un equip de pocs centímetres: Marcis Steinbergs haurà de bregar a la pintura juntament amb un Pérez que ha aprofitat l’aturada per sotmetre’s a un tractament mèdic que l’ajudi a estar en condicions.

«El veig bé, amb una bona actitud, però no està donant el rendiment que esperàvem», va explicar Martínez: «Ell, però, també té aquesta sensació, i el que hem de fer és continuar ajudant-lo. No puc dir res dolent d’ell, el seu rendiment no és l’adient, però tampoc el d’altres jugadors i el dels entrenadors».

No tot, però, són males notícies al Nou Congost. Pendents del retorn de Valtonen, Guillem Jou ja porta uns quants dies entrenant-se i «està per entrar a l’equip», va afirmar Martínez. I la consolidació del jove ala Musa Sagnia és cada dia més evident.

«Porto molts anys entrenant i no recordo res semblant a nivell personal», va reconèixer el tècnic del Baxi, «però això no durarà per sempre». Martínez va admetre que «estic patint, però no pas més que la directiva, els jugadors o els aficionats; tots patim. Però soc moderadament optimista perquè més endavant millorarem».