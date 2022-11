El Baxi ha de vèncer per certificar el primer lloc

Un duel determinant després de protagonitzar una heroïcitat que va sorprendre, fins i tot, al tècnic Pedro Martínez. Si ara fa quasi un mes, el Baxi Manresa va afrontar el partit més difícil de la primera fase de la Champions Basketball League al Pavilhao Fidelidade en el pitjor moment, avui, els manresans encaren la represa de la competició continental amb la injecció de confiança que ha de suposar haver sotmès, contra tot pronòstic, un dels conjunts amb més potencial econòmic i esportiu de la Lliga Endesa, el Cazoo Baskonia (93 a 80).

El partit corresponent a la tercera jornada de la fase inicial de la Lliga de Campions va servir per donar la iniciativa a un dels dos colíders, aleshores, del grup F de la competició. El Baxi Manresa es va imposar a l’SL Benfica (78 a 97) i va assumir el lideratge en solitari. Una jornada després, els manresans tenen l’oportunitat de certificar contra el conjunt portuguès la classificació per a la segona fase com a primers de grup, és a dir, eludint el perillós i inoportú play-in reservat als segons i tercers de cada grup. No seria una classificació matemàtica, però la combinació de resultats que s’haurien de produir en les dues darreres jornades de la primera fase per tal que els bagencs cedissin la primera posició és del tot inversemblant.

La convocatòria és farà avui

El grup de dotze jugadors amb els quals Pedro Martínez afrontarà el duel és una incògnita. Ahir, el Baxi Manresa va especificar en la nota de premsa prèvia a la confrontació que «es decidirà quins jugadors formen part del roster aquest mateix dimarts». No endebades, tot i haver concretat tres fitxatges durant la setmana passada, abans d’ahir, contra el Cazoo Baskonia, el Baxi Manresa només va poder comptar amb l’aportació del base Frenkie Ferrari.

L’ala-pivot Jordan Caroline va ser a les grades del Nou Congost i va veure com el seus nous companys s’imposaven a l’equip entrenat per Joan Peñarroya, però tot just acabava d’aterrar a Catalunya i encara no havia pogut entrenar-se amb el conjunt manresà. Per la seva banda, unes molèsties físiques van impedir el debut del pivot estonià Matthias Tass.

Ahir, al lloc web de la Champions Basketball League, encara no figurava cap dels tres fitxatges del Baxi Manresa a la plantilla de l’entitat manresana, però la presència de Giordano Bortolani i Marcus Lee convida a pensar que no s’ha actualitzat adientment aquest apartat. Per tant, serà el tècnic barceloní qui haurà de decidir, després d’avaluar la disponibilitat i forma física de tots els seus basquetbolistes, si repeteix la convocatòria de diumenge o la modifica per comptar amb les prestacions d’Elias Valtonen, Jordan Caroline i Matthias Tass contra l’SL Benfica.

Mantenir l’esperit i l’energia

L’escorta Brancou Badio i l’ala Juampi Vaulet van analitzar les circumstàncies que envolten el duel contra el líder invicte de la lliga portuguesa.

Brancou Badio va considerar que el d’avui «és un partit molt important. Estem millorant molt gràcies als entrenaments i contra el Benfica sortirem a donar-ho tot per garantir-nos la classificació» per al Top 16. L’escorta d’origen senegalès va definir l’oponent com «un equip fort físicament, però crec que tindrem l’oportunitat de guanyar-los». Per últim, Brancou Badio va fer una crida als aficionats del Baxi Manresa. «Us volem a tots a les grades per, amb el vostre suport, vèncer com ho vam fer diumenge».

Per la seva banda, l’ala Juampi Vaulet va reflexionar que «després de guanyar els tres partits anteriors de la Champions Basketball League, el més important contra el conjunt portuguès, a més de vèncer, és seguir construint-nos com a equip i mantenir l’energia del partit d’abans d’ahir contra el Cazoo Baskonia». «Hem de mantenir aquesta línia», va reblar Juampi Vaulet.

L’ala de Córdoba va reconèixer que imposar-se al conjunt vitorià «va ser una bona injecció d’energia per a tots, tant per al públic com per als tècnics i jugadors» i va advertir que l’SL Benfica «és un oponent molt perillós, doncs l’únic partit de competició oficial que ha perdut va ser contra nosaltres a la seva pista». «Serà un partit dur», va concloure.