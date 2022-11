El Baxi va ingressar la temporada passada un milió d'euros més del previst

El Baxi Manresa va tancar la temporada amb 1 milió d'euros més del previst i això li ha permès tancar els pressupostos amb 218.000 euros de superàvit. En aquest sentit, es preveien 290.000 euros de pèrdues que finalment el club ha acabat capgirant. Aquestes xifres s'han donat a conèixer aquest dimecres a la junta d'accionistes que ha tingut lloc a la FUB 2. En la reunió amb els accionistes, el President, Jordi Serracanta, i el Gerent, Carles Sixto, han explicat l'estat de la societat. El club també ha confirmat que aquesta temporada 2022/23 el pressupost serà de 3,5 milions d'euros.

La gestió realitzada i l'èxit esportiu de la temporada passada va permetre al Bàsquet Manresa equilibrar les pèrdues que hi havia hagut per culpa de la pandèmia. El tancament del pressupost de la 2021-22 va generar un benefici de 218.237 euros, una xifra pràcticament calcada a les pèrdues de la temporada 2020-21, en què per culpa de la pandèmia els ingressos van quedar reduïts.

La previsió de pressupost per a aquesta temporada 2022-23 és d'uns 3.400.000 euros, i preveu tancar amb superàvit un cop acabi el curs.

Per altra banda, el club va fer el darrer pagament de l'antigament anomenat FRAD (Fons de Regulació d'Ascensos i Descensos) a l'ACB, actualment anomenat "Valor de Participació". El deute que la societat té amb els bancs està estabilitzat i estructurat. La xifra total ascendia a 30 de juny d'aquest any als 2.771.797,77 euros. Aquesta xifra es pagarà a llarg plaç i s'estima que pugui liquidar-se entre els propers 6 a 10 anys.

El President del Bàsquet Manresa, Jordi Serracanta, ha declarat que «l'entitat segueix fent passos per consolidar una situació econòmica d'estabilitat, com ha quedat palès en els resultats del darrer exercici econòmic». En l'apartat esportiu, el dirigent ha volgut «agrair la confiança dipositada pels més de 3.600 abonats que té actualment el club, i que són la gran força que ens ha de permetre de manera conjunta, poder revertir la situació esportiva que tenim actualment». En aquest sentit, ha assegurat que «estan esportivament preocupats, però al mateix temps esperançats de canviar la dinàmica de resultats i completar una plantilla el més competitiva possible. Ens toca correspondre als abonats i afeccionats amb un major rendiment esportiu»