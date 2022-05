El trànsit a Cercs va superar el d’abans de la pandèmia el 2021 malgrat les restriccions

La C-16, un dels principals eixos viaris del país i dels més freqüentats, va guanyar gairebé un 18% de vehicles el 2021 en el tram entre Berga i Cercs respecte al 2019, abans de la irrupció de la covid-19. El trànsit va augmentar especialment els caps de setmana, amb un increment del 28%, mentre que en dies laborables l’ascens només va ser del 13%. Aquestes dades s’extreuen d’una resposta del govern de la Generalitat al grup parlamentari del PSC.

Segons l’estació d’aforament del túnel de Cercs, la intensitat mitjana diària de vehicles d’aquest tram el 2021 va ser de 12.569, pràcticament 2.000 més que el 2019. A més, va ser la xifra més alta anual des del 2016. La dada s’ha d’emmarcar en el context de restriccions que encara hi havia per la covid-19, sobretot en les del primer trimestre, quan la mobilitat estava limitada en l’àmbit municipal o comarcal.

L’augment s’explica principalment per l’efecte derivat de l’aixecament de les restriccions durant la primavera, coincidint també amb Setmana Santa. Mentre que en els primers mesos de l’any la mobilitat és inferior a la del mateix període de 2019, a l’abril i el maig es registra un volum de vehicles absolutament fora del normal. A l’abril la intensitat mitjana diària va ser de 18.427, i al maig va pujar fins als 30.149, amb una màxima en caps de setmana de 48.445.

En canvi, sense la covid-19 els mesos primaverals eren més aviat de poca mobilitat, amb una mitjana de l’entorn de 7.000. Per altra banda, durant la temporada hivernal del 2019, amb el principal reclam de les estacions d’esquí de Cerdanya, la intensitat mitjana de vehicles va ser d’entre 11.000 i 13.000, només superada a l’estiu.

Després de l’extraordinària afluència de la primavera, a l’estiu la mobilitat va baixar notablement l’any passat. L’IMD es va situar per sota de 15.000, una xifra per sota de la de 2019, quan a l’agost es va fregar la barrera de 20.000. També s’ha de tenir en compte que la cinquena onada de la pandèmia va obligar a recuperar algunes mesures, com el toc de queda nocturn en els municipis amb una alta incidència.

Finalment, a la tardor, de nou amb una millora dels indicadors epidemiològics i sense pràcticament cap restricció més enllà de la mascareta obligatòria en interiors, la mobilitat va ser bastant alta el 2021 en comparació amb dos anys abans. Això es podria haver produït a causa de l’atractiu dels bolets, que omple els boscos de la comarca a la tardor. De fet, entre setembre i novembre s’observa un increment important de vehicles els caps de setmana respecte als dies feiners.

Finalment, al desembre, la xifra de vehicles va tornar a ser més baixa, però si es compara amb el 2019 es podria considerar normal. L’empitjorament de la situació sanitària just abans de les vacances de Nadal hi podria haver influït, ja que fins aleshores la mobilitat havia estat molt important en caps de setmana i especialment el pont de la Puríssima.

El PSC vol el desdoblament

El grup del PSC sosté que és insostenible l’actual volum de vehicles que assumeix la via, i alerta del risc de col·lapse si no s’accelera el desdoblament. La formació socialdemòcrata recorda que si l’IMD supera els 12.000 ja es considera que una carretera s’ha de preparar pel desdoblament, i posa de manifest que en alguns mesos l’índex s’ha enfilat fins per sobre dels 40.000. Si les xifres de 2021 son immenses, les de 2022, les superaran», adverteixen.

El projecte de la Generalitat no contempla dos carrils per sentit sinó el sistema d’un tercer carril reversible entre Cercs i Bagà, a part d’un tram entremig de pocs quilòmetres que sí que seria autovia. Segons els terminis inicials, aquest mateix any haurien d’estar enllestides les obres, però la pandèmia i les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Berga van endarrerir el projecte sine die i ara ni tan sols es coneix quan començaran.