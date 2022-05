El Govern posa el 2025 de termini per desplegar la fibra òptica a tot el Berguedà

La Generalitat assegura que abans d’acabar l’actual legislatura, el 2025 si s’esgota, tots els pobles de la comarca tindran fibra òptica per cable desplegada per l’administració catalana, sense concretar més els terminis. El Govern fa arribar la infraestructura als municipis però és un operador qui ha de prestar el servei.

A dia d’avui, tenen fibra òptica de la Generalitat 14 poblacions, principalment les més grans i pràcticament totes del Baix Berguedà. El Govern la desplega aquest any 2022 a uns altres 6 municipis: La Pobla de Lillet, Castellar de n’Hug, Saldes, Gósol, Vilada i Capolat.

Un cop enllestides aquestes obres, tan sols quedarà un 5% de berguedans sense fibra. Seran els veïns i veïnes dels pobles de Gisclareny, Vallcebre, Fígols, Castellar del Riu, Montmajor, Montclar, Sant Jaume de Frontanyà, Castell de l’Areny, La Nou de Berguedà, Borredà i La Quar. Des del Departament de Polítiques Digitals i Territori apunten que són actuacions planificades però que estan «pendents d’iniciar els tràmits d’estudis i projectes».

Entre tots aquests municipis, però, n’hi ha un que sí que disposa de fibra per radioenllaç gràcies a l’operadora de telecomunicacions Goufone. Es tracta de Borredà, que tot i això continua reclamant el desplegament de la fibra per cable de la Generalitat el més aviat possible per tenir una connexió de millor qualitat. Goufone també s’ha instal·lat a Vilada, que enguany ja disposarà de fibra de la Generalitat.

L’alcalde de Borredà, Jesús Solanellas, demana que la fibra que arribarà a Vilada s’acabi d’estendre fins al seu municipi. «Estem a escassos 7 km. No té cap lògica ni justificació no arribar fins al final del límit comarcal», manifesta el batlle. A més, Solanellas assegura que el 2021 va obtenir el compromís del Govern de que aquest any vinent ja no hi hauria cap municipi sense fibra.

El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, va admetre la setmana passada en una visita a la comarca que «des de la Generalitat hem de fer un esforç perquè aquesta infraestructura arribi a tot arreu. Sinó, és evident que ningú més la portarà en pobles de menys de 50 habitants», va dir.

Amb el desplegament de fibra d’aquest any, el Berguedà es posicionarà com una de les comarques catalanes amb més connectivitat, només per darrere del Barcelonès i el Maresme. El conseller va destacar que és una infraestructura que pot ajudar a fixar gent a la comarca i frenar el despoblament.

Goufone arriba a 7.000 llars

L’operadora Goufone ja ha desplegat uns 43 quilòmetres de fibra òptica pròpia a municipis i zones disseminades del Berguedà. Això significa que un total d’aproximadament 7.000 llars ja poden gaudir dels serveis de fibra òptica, telefonia mòbil, fixa i energia verda que ofereix l’empresa. I ja pràcticament és a totes les zones de la ciutat de Berga, on fa pocs dies va inaugurar una nova botiga.