Un escape room innovador a Gironella

Des de fa pocs mesos, a Gironella hi ha un nou escape room per als amants de les sales d’escapisme. Però no és tal com es coneix avui en dia aquest joc, en que un grup de persones ha d’intentar superar unes proves i enigmes per sortir d’un espai tancat en un temps determinat. La pràctica és la mateixa, però l’objectiu és un altre: aconseguir el màxim de punts possibles per guanyar els teus contrincants.

L’escape room Hostal 83 de Gironella ara s’ha reconvertit en Hostal 83 hater. Els seus promotors, Martí Argelich, Quintí Casals, Sergi Tarrés i Isaac Argelich -que tenen un altre escape room original en el mateix edifici-, asseguren que aquest tipus de joc no existeix en tot Europa i destaquen el caràcter competitiu de les partides fins al darrer segon. La competició comença amb una primera prova en que els concursants poden fer una mala passada als seus companys i no deixa’ls-hi jugar algunes proves, de manera que tenen menys possibilitats d’aconseguir punts. Després comença la fase principal del joc, en que els jugadors han de superar en una hora unes 50 proves que tenen diferents puntuacions en funció de la seva dificultat. Martí Argelich apunta que de la cinquantena de proves, unes 35 són bastant fàcils i les altres 15 més complicades. Però com que no és imprescindible fer-les totes, els participants poden empescar-se diferents estratègies per arribar amb més punts al final. De fet, Argelich assegura que la majoria de jugadors fa només unes 18 o 20 proves, perquè entremig també hi ha uns minijocs que trenquen amb la dinàmica de les proves. Com en totes les competicions, hi ha concursants amb més o menys nivell, però els promotors han creat un sistema per minimitzar aquestes diferències i provocar que les partides siguin ajustades fins al final. Si el concursant que va últim de manera provisional supera una prova, obté el doble de punts dels que el repte tenia adjudicat. D’aquesta forma, s’incentiva la persona que va última a continuar competint dins al final i la que va primera no aconsegueix distanciar-se gaire fins, com a molt, a la prova final. El joc és per a grups d’entre 4 i 8 persones i orientat a tots els públics, ja que a diferència de l’anterior, en aquest el terror no és el protagonista. En aquest sentit, Sergi Tarrés comenta que és una proposta que permet atraure a una àmplia varietat de perfils. «A molta gent no li agrada el terror, passar-s’ho bé a tothom», destaca. El Berguedà, zona d’escapes L’antecessora sala d’escapisme, Hostal 83, va arribar a ocupar la 21è posició d’entre els millors escapes rooms del món. A més, el de La Casa, d’Insomnia Corporation, va ser nomenat millor escape room de terror del país, a part de fer-se un lloc entre els millors 10 sales del món. Són resultats que situen el Berguedà com una de les comarques catalanes amb millor escape rooms. Això, contrasta, però, amb que la majoria de públic és de fora de la comarca, tant de Catalunya i Espanya com de la resta de països del món. En aquest sentit, els promotors ressalten que segurament és una pràctica més estesa en els entorns urbans. «Als pobles molta gent no sap que existeix», afirma Tarrés.