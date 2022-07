«A la zona de les Llosses hem impedit que un autobús ple de gent desembarqués en un gorg de la riera de Merlès». Evitar la massificació és un dels reptes dels vigilants rurals que actuen a la riera de Merlès, i ahir eren Sergio Jorge i Antonio Villagómez. La seva tasca, tal com va poder constatar Regió7, és imprescindible per garantir un bon comportament. «Vetllem per mantenir l’ordre», destacava Sergio Jorge. I per fer complir la normativa: sancionar els cotxes mal aparcats, els banyistes que ho fan fora del tram permès, i els incívics que no compleixen les normes que s’indiquen als cartells.

«Cal més educació ambiental», remarcava Sergio Jorge, «i ens estalviaríem posar multes». Ahir, tercer dia de vigilància a la zona, feien pedagogia. S’acostaven a les famílies que no actuaven correctament, els recordaven les prohibicions i els informaven de les sancions per no complir les normatives. La gent ho agraïa. Tot i que d’entrada, algú no ho entenia: «Per què no em puc banyar en aquest indret si l’any passat era permès?». Els vigilants li argumentaven la resposta: «Per qüestions mediambientals i sanitàries. No només per preservar la fauna autòctona que viu a la riera de Merlès sinó també per no perjudicar la qualitat de l’aigua, de la qual en beuen els municipis de la zona». De sancions per aparcar fora de les àrees habilitades sí que n’hi va haver. I conductors que s’afanyaven a treure el cotxe i demanar que els perdonessin la multa, també. Si el retiraven, els vigilants tenien consideració. S’estalviaven multes de 750 a 1.500 euros! El perill de tirar-se des de les roques Llançar-se a l’aigua des de les roques és una pràctica habitual en alguns punts de la riera de Merlès. Joves que salten des de certa distància, tot i les indicacions que no es pot fer. Així ho adverteixen els vigilants rurals: «Hi ha hagut accidents greus per culpa d’aquesta pràctica, és perillosa». Senyalització El Consell Comarcal del Berguedà ha reforçat la senyalització per informar de què no està permès a la riera i quines àrees d’aparcament s’han habilitat. Prohibició del bany No és permès banyar-se en el tram des de Sant Cristòfol fins al pont de les Heures, uns 7 quilòmetres, per protegir la qualitat de l’aigua. No pícnic Algunes famílies van a la riera de Merlès amb tot l’equipament: neveres, cadires de càmping, equips de música... Tot això està prohibit.