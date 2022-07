Berga accepta la proposta de l’Estat i retalla el retorn del deute a 5 anys

Berga podria liquidar el deute l’any 2028. Ahir dijous el ple va donar llum verda a la proposta del Ministeri d’Afers Econòmics que permet a l’Ajuntament pagar els crèdits ICO en 5 anys, entre 2023 i 2028, i no fins a 2032, com ara preveia. Ho farà sense que hi hagi un període de carència i amb un tipus d’interès establert de l’1,311%. El consistori espera pagar el darrer de la resta de deutes pendents l’any 2025 (els que no són l’ICO), per la qual cosa Berga podria estar sanejada d’aquí a 6 anys.

La proposta, que va entrar per urgència, es va aprovar amb els vots del govern (CUP i ERC), l’abstenció de Junts per Berga i el ‘no’ del PSC. El regidor de Junts Cesc Torrents va retreure la «calma» de Miró, així com que no presentés «cap mena de solució». També va criticar que s’escudi amb que les «coses que es van fer malament fa 20 anys». «Avui estem morts, enterrats, no es pot fer res», va seguir Torrents per justificar la seva abstenció, alhora que va assenyalar que la legislatura havia transitat per un «oasis financer».

El portaveu del PSC, Abel Garcia, va criticar haver de fer «fe cega» en aquesta proposa ministerial. «No ens estem dopant, hem posat una infiltració. Estem malbaratant recursos públics», va afegir també. I va reclamar un expedient i documentació, defensant que es remetia a la llei.

Acollir-se a aquesta mesura suposa ara deixar sense efecte l’acord de ple adoptat el passat mes de febrer en què es va aprovar refinançar el deute corresponent a l’anualitat de 2022 (2.351.132,86 €) i fer una nova sol·licitud per a la quota de 2023 (2.351.132,87 €).

Estudi de la gestió de l’aigua

El ple també va acordar anit crear una comissió d’estudi sobre la forma de gestió del servei públic d’abastament domiciliari d’aigua potable. És «un dels passos necessaris» per canviar una gestió que el consistori vol que sigui directa, va recordar el regidor de Municipalitzacions, Ramon Camps, en la roda de premsa prèvia.

L'òrgan es posarà a treballar ja, i permetrà estudiar «la forma més viable i eficient per gestionar el servei». Estarà format per l'alcalde, Ivan Sánchez, un representant de cada partit, tècnics de l'Ajuntament i dos representants de la ciutadania que s'han acordat amb l'oposició.

Junts i PSC votaren en contra al·ludint que la comissió es crea per «beneir» la proposta que surt d’un informe de la casa i de la regidoria de Municipalitzacions (fent una referència al mateix nom de l'àrea). «Estem ficant la mà de forma interessada perquè surti el que interessa», va criticar Aymerich. Considera que s’ha escollit és «tendenciosa» i s'ha fet «a dit», mentre un concurs públic dona «garantia».

En la línia, Garcia va acusar el govern de «fer trampes al solitari». Va assenyalar que Capiol, l’empresa que ha realitzat una auditoria prèvia, «sempre parlarà malament del servei externalitzat».

En la contrarèplica, Camps lamentà el vot en contra d'estudiar la gestió d'un «servei imprescindible» i va assegurar que "a l'informe hi és tot, es pot decidir tot".

Bonificació de l’IBI de l’Hospital

La sessió també va servir per donar llum verda a la sol·licitud del Servei Català de la Salut de bonificació de l’IBI de l’Hospital Comarcal Sant Bernabé. La mesura bonificarà l’import al centre durant quatre anys, una quantitat que suposa 47.827,71 per any, un total de 191.310,84 euros.

El regidor d’Hisenda, Marià Miró, va defensar l’excepcionalitat del cas davant d'altres propostes. Defensa que el centre dona cobertura a tota la població del Berguedà, és un impost que ja no pagava l’hospital abans que es fes el traspàs al CatSalut i es podrà reinvertir en el mateix centre.

La mesura es va aprovar per unanimitat, però no es va escapar de la crítica de l'oposició. El líder de Junts, Ferran Aymerich, va retreure un «canvi de posicionament» respecte a les seves paraules en el ple anterior. Garcia va anar en la mateixa línia, preguntant-se alhora què farà el consistori de cara a 2023: «Faran un nou conveni per millorar les condicions del traspàs? Potser ho hauran de contemplar?».

Miró va negar un canvi de posicionament, distingint que s'havia referit a l'IBI de dues empreses privades, mentre l'alcalde va detallar que es tractava d'un "error".

Reurbanització del carrer Harmonia

Al ple de Berga també va entrar la modificació de crèdit de la urbanització carrer Harmonia, on es volen executar obres i enderrocs previstos gràcies al finançament del Pla General d’Inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona. La proposta ha estat aprovada amb els vots favorables de la CUP i ERC i l’abstenció de JxB i el PSC.

L’impost total serà de 594.323,92 euros, per la qual cosa s’han modificat els 550.000 euros del Pressupost (quan es desconeixia el cost exacte) a un total de 600.000. Els diners es treuen de la partida destinada al barri vell, que passa de 250.000 euros a 200.000. S'espera que l'inici d'expedient es faci abans de finals d'any.

En aquest sentit, Garcia va criticar que «cap de les obres (del mandat) han acabat com deia la licitació». I considera que la ciutat té «altres prioritzacions i compromisos en altres zones» que el barri vell, fent una referència posterior a la urbanització dels Pedregals. El regidor Serra va replicar amb contundència que negues aquesta prioritat que considera compartida amb la resta de grups.

Per la seva part, Aymerich va expressar els seus dubtes de què s’hagin de restar d’aquesta partida, per la qual cosa va justificar la seva abstenció.

S'oficialitza la renúncia de Valverde

El plenari va arrancar amb la renúncia a l’acta de regidora de Roser Valverde, que es va fer efectiva un cop donat compte al ple de la corporació. La setmana passada ja havia anunciat que plegava per motius personals.

Ara caldrà comunicar-ho a la Junta Electoral i la CUP haurà d’escollir la persona que la substituirà en el càrrec per procedir al seu nomenament, així com per determinar la nova distribució del cartipàs municipal. El relleu es podria anunciar abans, per bé que -previsiblement- el pròxim plenari no se celebrarà ja fins al 15 de setembre, segon l'equip de govern.

L'alcalde i l'oposició van coincidir en desitjar el millor a l'exregidora en la seva etapa fora de l'Ajuntament. El regidor Aymerich va destacar que no és la primera figura important que perd el govern municipal, el que demostra, considera, que «el projecte no s'està consolidant». «Es denota certa solitud en l'alcalde», una premissa que Sánchez va negar.

Per la seva part, el regidor socialista va assenyalar que l'executiu va perdent efectius femenins i espera que s'incorpori alguna dona més al consistori. Garcia va reconèixer por davant del rumb del govern de la ciutat i va assegurar que «la solitud es tanca impermeable a algunes regidories que sembla que no hi hagi vasos comunicants». Sobre la pèrdua d’efectius, Sánchez va considerar: «Ens ha de fer reflexionar a tots», referint-se a que ha estat una constant en tots els grups en els darrers anys.