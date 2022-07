Famílies de Barcelona i rodalia que busquen tranquil·litat i contacte amb la natura són el perfil majoritari de clients del càmping Repòs del Pedraforca, a Saldes.

Aquest estiu preveuen repetir la bona ocupació de l’any passat, amb gairebé el 100%?

A l’agost tindrem el 90% d‘ocupació, estem contents. El juliol no ha estat dolent però l’any passat va ser millor, perquè la gent no podia viatjar i el nostre client és principalment del país, tenim pocs estrangers.

L’estiu és una època forta però compten amb un alt percentatge de clients de temporada, oi?

Sí, tenim clients fixos que aposten pel Berguedà tot l’any per desconnectar a prop de la natura. Busquen tranquil·litat, relax, fer excursions, visites a punts d’interès turístic... El Berguedà té molt potencial i ens l’hem de creure. Penso que l’aposta per desestacionalitzar el turisme hauria de ser més ferma.

Què s’hauria de fer per donar una embranzida al sector turístic i que fos potent tot l’any?

No cal apostar per grans projectes sinó potenciar el que tenim anant tots a l’una. Treballar de la mà amb el sector, amb els implicats, ja que a vegades fa la sensació que els polítics i tècnics viuen en una altra realitat. Costa vendre el que tenim, treure’n rendiment i és una llàstima. Tenim els Rasos de Peguera per venir a tocar neu i baixar en trineu a l’hivern, els bolets són un bon reclam cada tardor, tenim espais naturals magnífics, equipaments culturals, rutes per fer a peu i en bicicleta i altres activitats de lleure.