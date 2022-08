«Unir el port de Barcelona amb els europeus seria bo per a la regió central»

Jaume Farguell (Berga, 1936) va dirigir les administracions berguedanes durant 20 anys i com a president del Casal d’Europa n’hi haurà estat 22.

Ja fa més de 20 anys que va fundar el Casal d’Europa. Amb quins objectius el va crear?

Quan era a l’Ajuntament, em va semblar que Berga i el Berguedà s’havien d’acostar a Europa perquè som davant dels Pirineus però no tenim una porta oberta a Europa. I, per tant, una de les primeres preocupacions va ser que l’eix del Llobregat fos l’espina dorsal de Catalunya. I em va semblar que fer un Casal d’Europa lligava amb aquest projecte. I després ho vam lligar amb la idea de reconstruir el Pavelló de Suècia per convertir-lo en un casal cultural i centreeuropeu.

Sent que ha ajudat a apropar la mentalitat europea a la gent del Berguedà?

Com a mínim hem tingut molts contactes. I confio que el nou president tot això ho pugui continuar i ampliar. Cada vegada que hem fet un Dia d’Europa dedicat a un país, aquest l’hem incorporat a un seminari en què ja n’hi havia altres d’habituals. Tot això ha fet que s’hagi anat consolidant un agermanament amb una sèrie de ciutats europees que hem anat mantenint, i que estic segur que el nou president tindrà molt en compte.

Està satisfet de com s’han cuidat els agermanaments per part de l’Ajuntament de Berga?

Amb Gernika s’ha mantingut, i amb Tarascon també, tot i que potser ha aflacat una mica. El de Hogsby, pel que sigui, no es va mantenir. Però jo hi he anat tenint contacte, i ara s’ha creat una associació que es diu Berga, perquè hi ha una entitat de la població que es diu així. I el secretari d’aquesta organització és molt amic meu i hem fet un lligam. D’una manera o una altra, podrem mantenir el vincle, tot i que l’agermanament com a tal no s’ha cuidat. Potser es va veure recíprocament que no hi havia prou interès.

Li queda l’espina clavada de no haver pogut fer més pel desdoblament de l’eix del Llobregat i l’E-9?

Sí, quan era al Parlament vam aconseguir una unitat amb la mare de Dolors Montserrat (PP) i Joan Roma (PSC). Però, posteriorment, de sorpresa una mica meva, només s’ha parlat d’arreglar la carretera per anar a la Cerdanya. Unir el port de Barcelona amb els ports europeus aniria molt bé, fins i tot per a Manresa i la Catalunya central. Confio que l’entrada dels empresaris al casal li doni un nou impuls.

Creu que la comarca ja es conformaria amb el desdoblament de la C-16?

A mi no deixaria d’entristir-me. Si majoritàriament la comarca diu que ja n’hi ha prou, em sembla però per a mi una Berga de to menor. Confio que es pugui desencallar. Només falta un centenar de quilòmetres per estar units a tota la xarxa d’autopistes europees. Però ara des de França també són una mica reticents.

Li hauria agradat que alguns partits de la comarca s’impliquessin més amb el dia a dia de l’entitat, a part de CDC i PSC?

També hi havia el PP en el seu moment.

I hi faltava ERC.

Sí, i això que és un partit que a mi sempre m’ha caigut molt bé, i sempre he procurat que hi hagués algú d’ERC al Casal d’Europa. Però jo ara no faig política perquè no quedaria bé.

I ara també troba a faltar la CUP?

I tant! A vegades la gent ho veu massa distanciat. Però si l’Ajuntament no jugués un paper important a dins del Casal d’Europa, em sabria molt greu. Mai he vist posicions contràries, més aviat m’agradaria que s’hi impliquessin més.

Vostè ha viatjat molt per Europa. Em sabria dir una cosa que ens uneixi i una altra que ens separi els catalans de la resta d’Europa?

Jo em sento molt europeu. La història europea forma part de la nostra. Si parlem d’Europa com a cultura, em sento totalment identificat. Si parlem d’Europa com a Unió Europea, jo penso que l’estructura política encara és poc avançada, perquè en el cas català no permet un procés democràtic. La Carta dels Drets de la Unió Europea diu que tots els estats han de defensar recíprocament la sobirania nacional. Per tant, aquí no hi trobem aliança, però sí en la justícia, perquè els tribunals europeus no són polítics com els d’aquí. M’agradaria una Europa més evolucionada que permetés, com a mínim, els federalismes i una autonomia més alta de les nacions sense estat. Però si fóssim a l’Àfrica o a Amèrica del Sud, encara ho tindríem més malament. Aquestes deficiències les trobo com a nacionalista català, però pel que fa a tolerància, democràcia bàsica i independència econòmica, em sento europeu.

Ara, a part de representar el Casal com a president honorífic, té pensat fer alguna cosa més?

Si em fan president de l’escala de casa meva ho acceptaré (riu). Jo ara estic molt content amb això. Quan vaig dir que havia de plegar, tothom ho va acceptar. I em va agradar molt que em demanessin que hi continués amb el títol de president honorífic. Puc seguir aportant idees del passat i que es poden millorar en el futur. Jo crec que ja no seré res més que això.