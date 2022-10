El Concurs de Boletaires reprèn el seu rol educador en les recerques pel bosc

Castellar del Riu ha viscut aquest diumenge una 64 edició del Concurs de Boletaires que ha tornat a donar a la cita micològica i popular el seu rol com a aparador dels valors del bon boletaire de respecte a la natura i seny en la càrrega del cistell. Els prats de Puigventós es van omplir amb unes 1.500 persones, segons l’organització, bona part de les quals vingudes amb famílies. El guanyador, un factor anecdòtic útil per a les imatges promocionals, va portar a la bàscula un cistell de rovellons que va pesar 17,6 quilos.

Al Concurs de Boletaires s’hi van presentar 25 concursants a les categories d’adults, amb uns cinc participants per a cada una. En la infantil s’hi van inscriure 115 infants. Com és tradició, un dels requisits que posa el jurat a fi i efecte de donar per bons els cistells era que el boletaire el pogués carregar sense que toqués a terra a causa del pes. En aquest sentit, tan sols dos cistells van adquirir proporcions grans i, doncs, cap concursant no va tenir dificultats per portar la seva collita.

Regulació equilibrada

El concurs l’organitza la Penya Boletaire, una entitat que actualment té uns noranta socis, una xifra que s’ha mantingut en l’última dècada. En els pròxims anys aquesta base molt probablement creixerà amb la incorporació dels fills dels socis, segons va apuntar el seu president, Ramon Minoves. El màxim responsable de l’entitat va argumentar, pel que fa al sentit de la festa, que no es tracta de fomentar la recerca avariciosa de bolets al bosc, sinó, al contrari, de promoure una actitud responsable vers la natura i la mateixa afició als bolets: «Nosaltres, tot i que fem un concurs de boletaires que té un caràcter competitiu, i per tant ja faig l’autocrítica, el que volem estendre és la tradició d’anar en família o amb un amic a buscar bolets per a un consum propi; si s’han de comercialitzar, ja és una altra cosa. Quan l’administració diu que vol regular, nosaltres ja hi estem d’acord; el que no volem és que es reguli el fet d’anar a passar el dia al bosc, això s’ha de mantenir. És un equilibri difícil, però el boletaire ha de saber dir prou, saber quan ja té els bolets que pot consumir i deixar de buscar-ne. La nostra visió com a Penya Boletaire és aquesta, i quan l’administració ens diu que vol regular l’activitat, sempre els diem el mateix, parlem-ne, però que no afecti l’activitat tradicional de buscar bolets per al dia, sense passar-se».