Una empresa danesa vol instal·lar un parc solar entre Cercs i Fígols

42.000 plaques solars en una superfície de 32 hectàrees i amb una potència de 20 megawatts. Aquests són els paràmetres que tindria un parc solar que l’empresa danesa European Energy projecta fer a prop de Sant Corneli, en uns terrenys privats entre els municipis de Cercs i Fígols.

L’alcalde de Cercs, Jesús Calderer, assegura a Regió7 que el projecte ja s’ha explicat als veïns i que de moment no hi ha una oposició ferma. «Va sortir algun comentari crític però no vaig veure un enfrontament visceral», ha apuntat.

En aquest sentit, Calderer subratlla dos elements cabdals que poden fer que el projecte tiri endavant. D’una banda, que el parc se situaria en un terreny de poc valor agrari on és molt difícil que les plantes puguin créixer. I en segon lloc, que no hi hauria un gran impacte visual.

Els ajuntaments de Cercs i Fígols, que comparteixen superfície del parc, demanaran que es facin unes pantalles vegetals i se soterri, en la mesura del possible, la línia elèctrica. A més, el batlle de Cercs comenta que no serà un parc «fàcil de veure», i que des del mateix terme de Sant Corneli no s’apreciarà.

A part d’això, els municipis estan negociant contraprestacions amb l’empresa, com ara que els 7 o 8 llocs de treball que es preveu que es generin siguin per persones d’aquests pobles. A més, l’última llei que va impulsar el Departament d’Acció Climàtica, que és qui ha d’autoritzar el projecte, obliga els promotors a deixar que la població local inverteixi, com a mínim, un 20% en el projecte.

Segons ha explicat Calderer, aquest no és l’única petició que l’Ajuntament de Cercs ha rebut darrerament per instal·lar un parc solar en el seu terme municipal. El batlle destaca que el municipi és atractiu per acollir aquests projectes perquè hi ha un punt d’evacuació, el de la central tèrmica, molt proper. «Una cosa que fa que un projecte sigui viable o no és a quanta distància puc evacuar l’electricitat que genero», recorda. En el cas concret del parc que es planteja, el batlle assegura que tan sols hi ha una distància de 500 metres en línia recta entre el camp i la central.

El parc més gran del Berguedà

En cas de que el projecte tirés endavant, seria el parc solar més gran del Berguedà, si bé Calderer puntualitza que es tractaria d’un camp «mitjà tirant a petit». No gaire lluny, a Espinalbet, l’empresa cardonina Innover en projectava un altre, encara més petit - de 9 hectàrees i 9.500 plaques solars- Però, segons l’Ajuntament de Castellar del Riu, mai s’ha arribat a presentar cap projecte en ferm i, a més, aquest comptava amb una forta oposició veïnal.