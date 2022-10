L'Ametlla de Casserres recorda la petjada d'Alexandre Soler a la conca del Llobregat

Una cinquantena de persones va seguir aquest dissabte la conferència dedicada a l'arquitecte Alexandre Soler i March que es va dur a terme a l'església de l'Ametlla de Casserres. La xerrada va anar a càrrec de la historiadora de l'art Raquel Lacuesta, autora d'una biografia sobre aquest arquitecte que va ser l'autor d'alguns dels edificis més emblemàtics de la conca del Llobregat.

L'acte es va celebrar a l'església de l'Ametlla de Casserres. Precisament aquest edifici va ser obra de Soler i és un exemple de l'estil d'aquest arquitecte. De fet, el barceloní va ser deixeble de Doménech i Montaner, un dels principals protagonistes del modernisme català, i això va fer que Soler arrelés aquest estil a la seva obra. Tot i això, l'arquitecte destaca perquè els seus edificis tenien detalls dels edificis que es feien a l'època a Europa, a països com França, Alemanya o Àustria.

Alexandre Soler va deixar empremta a les colònies del Llobregat. A més de l'Ametlla de Casserres, on hi va fer l'església i la torre de l'amo, també va aixecar edificis a les colònies de Cal Bassachs, Coma, Gomis o Borràs, entre altres. També va deixar empremta als municipis on va treballar com a arquitecte municipal com per exemple Berga, on tot i que no se li atribueixen grans obres, va permetre el sanejament del nucli antic.

A Manresa l'obra de Soler i March també hi va tenir presència. De fet ell va construir la torra de la basílica de la Seu de Manresa, però aquesta es va perdre durant la Guerra Civil. El mateix va passar amb l'església de Sant Pere i amb l'església de Crist Rei, que va acabar sent diferent de la que ell havia projectat. Altres edificis com la Casa Abadal d'Avinyó, l'església de Sant Esperit de Terrassa o el mercat de València porten la seva firma.

De fet, segons va explicar Raquel Lacuesta, hi ha 120 obres projectades o dirigides per Alexandre Soler i March, la gran majoria a la conca del Llobregat on ell va centrar la seva actuació.