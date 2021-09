Descripció del Rovelló

· Barret de 4 a 18 cm de diàmetre. De jove convex, amb el temps aplanat fins que agafa forma d’embut. De colors variables, ataronjat, vinós, rosats, verdosos...

· Peu cilíndric, rabassut i dur però molt trencadís, amb unes fossetes de color més fosc i marcat.

· Carn ferma. De color blanquinós, excepte a prop de la superfície, on forma un rivet vermellós. Sang o làtex de color vinós. De gust lleugerament amarg.

· Làmines fines i atapeïdes, es trenquen amb facilitat. De color ocre rogenc amb tons verds.

Dades d'interès del Rovelló

Altres noms: esclata-sang, vinader, rovelló de solell.

Família: russulàcies.

Coneixement: juntament amb el pinetell, és el bolet més buscat als nostres boscos.

Hàbitat: en pinedes calcícoles en gran part del territori català, però, a diferència del pinetell, defuig els freds més rigorosos de l’alta muntanya.

Època de l’any: de setembre a final d’any. Valor culinari: excel·lent, bolet de molta tradició a la cuina catalana. Per a molta gent és millor que el pinetell.

Comercialització: té molt menys pes al mercat que el pinetell, sobretot a Barcelona. Als mercats es troba amb facilitat de vegades barrejat amb pinetells.

Altres espècies: el rovelló vinader (Lactarius vinosus) de làtex d'un color vinós més fosc, també excel·lent comestible.

Àrea de distribució del rovelló

El rovelló és un bolet calcícola que fructifica en tota classe de pinedes, excepte les de pi negre. La seva àrea de distribució s’estén per les terres de l’Ebre, Tarragona, una bona part de la província de Lleida, la costa de Barcelona, comarques centrals, prepirinenques i en punts de Girona. Bolet rar i en molts casos inexistent en totes les masses forestals que són sobre terrenys de composició àcida. També per la seva condició un xic termòfila, en boscos d’alta muntanya. Per aquest motiu ens serà difícil de trobar a la Val d’Aran i el nord de les comarques pirinenques dels Pallars, Alt Urgell, Ribagorça, Cerdanya i Ripollès, així com en una bona part de la Garrotxa i tota la franja costanera des del Maresme fins a l’Empordà i en zones properes al Montseny i les Guilleries.