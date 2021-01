De debò és útil plantar arbres?

Un interessant (i necessari) debat s'ha suscitat en els últims anys: realment és útil plantar arbres de manera massiva com a mètode per augmentar la captura del CO2 que amenaça el nostre planeta i frenar així el canvi climàtic? La pregunta pot semblar una mica ingènua, perquè els grans boscos i selves són «segrestadors» naturals d'aquest diòxid de carboni i, en teoria, com més arbres, més quantitat d'aquest gas es capturarà i es neutralitzarà. Però no tot és tan senzill. La conclusió que s'extreu de les opinions expressades pels experts pot resumir-se en què, efectivament, és beneficiós plantar arbres, però sempre que es plantin els exemplars correctes en el lloc correcte i per a un objectiu correcte.

Les iniciatives per reforestar el planeta proliferen a tot arreu del globus. Governs, entitats privades i públiques, ONG o col·lectius veïnals dels cinc continents, des de l'Índia fins a l'Àfrica o Amèrica, s'han llançat al darrere d'una febre reforestadora que deixa en el sòl milions de llavors en un sol dia. A Espanya mateix, una entitat com és ARBA (Associació per a la Recuperació del Bosc Autòcton) ha sembrat des del 1997 almenys 20 milions d'arbres en la Península ibèrica, a través sobretot de «bellotadas» i plantacions familiars, usant un atent procés de selecció i cura de les llavors fins que aquestes comencen a convertir-se en un petit arbre. Usen espècies autòctones i procediments adequats per després sembrar allà on aquests arbres són necessaris i, a més, prosperaran, causant un benefici a l'ecosistema i a la pròpia comunitat humana.



No tot serveix



Però no en tots els casos el procés segueix uns criteris com els empleats per aquesta entitat. Abunden al planeta els casos en què se sembren milions de llavors sense reparar en les qualitats del sòl, la gestió futura d'aquesta plantació i sense comprovar si aquesta espècie d'arbre és adequada per a aquest ecosistema.

El furor reforestador, inaugurat fa ja gairebé una dècada, es va veure recolzat després d'un article a la revista Science de 2019 en el qual s'assenyalava que la solució més solvent contra l'escalfament global passava per augmentar en un terç les terres forestals del planeta, la qual cosa permetria capturar dos terços de les emissions de carboni produïdes des de la revolució industrial. Però, poc després, un altre informe subscrit per 46 científics igualment prestigiosos va advertir que plantar arbres en llocs on abans no n'hi havia o no són aptes per pot ser fins i tot contraproduent, en danyar els ecosistemes i afavorir els incendis forestals, els quals augmentarien l'escalfament global. Una cosa és crear boscos reals i una altra és fabricar meres plantacions d'arbres, asseguren. A més, veure les sembres massives com la vareta màgica contra el canvi climàtic no fa sinó distreure del veritable objectiu: suprimir aquestes emissions com més aviat millor, acabar amb els combustibles fòssils i parar la desforestació.

Per tant, què s'ha de fer? Cal plantar o no? Dos experts en gestió forestal del Center for International Forestry Research (Cifor), una agència de recerca dels boscos del món amb seu a Indonèsia, ajuden a aclarir una mica les coses. Dos dels seus investigadors, Robert Nasi i Jean François Bastin, afirmen: «L'evidència científica és molt clara: conrear els arbres correctes en els llocs correctes és una de les accions més rendibles per augmentar els embornals de carboni, millorar el cicle de l'aigua, protegir el sòl i mantenir la biodiversitat».

«Els programes de cultiu d'arbres són també fonamentals per augmentar la provisió sostenible de fusta, com a base d'una nova bioeconomia circular que doni suport a la creació d'ocupació en zones rurals i redueixi les emissions derivades del carboni», afegeixen Nasi i Bastin. «Plantar arbres no s'ha de veure com la solució simple i única que alguns promouen, però no oblidem que és una acció estratègica necessària».

El que no ha de fer-se, alerten altres experts de Cifor com Daniella Silva, és pensar que més val plantar qualsevol arbre en qualsevol lloc que no fer res. «Existeixen nínxols ecològics, com les pastures, que no han de ser substituïts per arbres». «A més, una diversitat d'arbres autòctons té més possibilitats de restaurar i sostenir la biodiversitat que els monocultius o les plantacions amb poques espècies», explica.

Exemples d'errors són reforestacions de Grevillea robusta a Àfrica oriental, una espècie procedent d'Austràlia que en sòl africà creix la meitat de ràpid que en el seu lloc d'origen. Així mateix, a Xile es van gastar molts diners en un programa del Govern entre 1974 i 2012 que va fracassar perquè els propietaris de les plantacions van actuar de manera especulativa i, encara que la superfície arbrada va créixer, la biodiversitat es va reduir i l'emmagatzematge de carboni no va augmentar.

Durant el recent fòrum digital Pot la plantació d'arbres salvar el nostre planeta?, organitzat pel Centre Mundial de Agroforesteria (Icraf), Global Landscapes Forum (FLF) i el mateix Cifor, es van assenyalar els errors més freqüents en aquesta mena d'actuacions. En primer lloc, ha d'haver-hi un objectiu: «El propòsit pot estar vinculat a productes (fruites, farratges, fusta...) o serveis com ombra, control d'erosió o segrest de carboni», va assenyalar Ramni Jamnadass, d'Icraf, qui també va aconsellar «tenir en compte el coneixement local» per no cometre errors per desconeixement de la realitat domèstica.

«Plantar monocultius, introduir espècies invasores i ignorar l'ús de l'aigua i l'equilibri ecològic del sòl són tres dels errors més comuns en la plantació d'arbres», va indicar en aquest fòrum Harrie Lovenstein, científica d'una empresa de reforestació amb seu a Amsterdam. Altres errors consisteixen a no preparar el sòl o no adaptar la iniciativa a les realitats biofísiques i culturals del lloc específic. «En última instància, la restauració es porta a terme a nivell local i ha de tenir en compte la dinàmica social i econòmica de cada comunitat», va afegir Susan Chomba, d'Icraf.



Sembrar amb drons



La tecnologia, per descomptat, ha irromput en els grans projectes de reforestació. Hi ha drons adaptats per a aquesta finalitat que poden plantar fins a 400.000 llavors per dia, enfront d'uns pocs centenars mitjançant procediments manuals. Aquests drons, a més, poden accedir a llocs als quals les persones ho tenen més complicat. I, així mateix, hi ha empreses com Land Life Company que rastregen milers d'arbres ja plantats a través d'ubicacions GPS i amb drons i satèl·lits. Així se supervisa l'evolució d'aquests nous boscos.

Ara bé, enginyers forestals i ecòlegs recorden que en alguns casos, en lloc de plantar arbres, la regeneració natural dels boscos pot ser una solució: «És una estratègia de baix cost, que no precisa de vivers o una gran força de treball, però és important avaluar quan i on és possible», segons Joice Ferreira, de la Corporació Brasilera de Recerca Agrícola. Ferreira ha investigat aquest fenomen en les masses forestals del seu país i va explicar que els boscos secundaris han recuperat el 80% dels seus nivells de carboni i biodiversitat de boscos primaris en tan sols quatre anys.

Tanmateix, això ha estat possible gràcies, en part, a les condicions naturals del terreny, a les seves temperatures i precipitacions òptimes, i al fet que el canvi en l'ús de la terra allà és relativament recent i no sempre és intensiu.

En tot cas, sembla haver-hi unanimitat en la comunitat científica en un fet indiscutible: la reforestació no pot substituir la reducció d'emissions, que forçosament ha de ser el gran objectiu per recuperar l'equilibri perdut en la dinàmica natural del planeta. Si es confia només en la plantació d'arbres es corre el risc de pensar que amb aquesta acció pot arreglar-se el problema climàtic. Per això, cal bandejar la simplificació cada vegada més arrelada que «si necessites compensar les teves emissions, planta un arbre». No és, ni molt menys, una pèrdua de temps ni un exercici estèril, però es necessiten unes mínimes garanties de viabilitat en aquesta tasca. De fet, n'hi ha prou d'aplicar el sentit comú i no actuar a cegues.



Un navegador per plantar quan cerques a Internet

Ecosia planta arbres cada vegada que l'usuari realitza una cerca i, a més, respecta la privacitat de la navegació

El desembre de 200, un jove alemany anomenat Christian Koll va crear un motor de cerca a Internet anomenat Ecosia. La seva particularitat consisteix en el fet que qualsevol usuari que l'utilitzi per fer cerques a Internet està ajudant a reforestar el planeta. Un marcador en la mateixa portada del cercador va informant del nombre d'arbres plantats fins al moment (sempre en llocs apropiats i amb criteris ambientals). En acabar l'any 2020, Ecosia havia plantat ja 116 milions d'arbres.

Ecosia, que respecta la privacitat de l'usuari al no recopilar les seves dades, planta arbres a tot el món gràcies als ingressos per anuncis que mostra. Tan sols el 2020, aquest cercador ha generat en publicitat els diners suficients per plantar més de 7 milions d'arbres. La companyia fa públics els seus informes d'ingressos per mostrar exactament en què es gasten tots els diners que recullen a través de la publicitat. Es tracta d'una alternativa ecològica i que assegura la privacitat enfront de les grans corporacions mundials de sospitosos comportaments./J.L.F.