La desforestació no dona treva

La recent reducció del ritme de desforestació a l’Amazònia no ha d’ocultar la realitat d’aquest espai, que segueix en greu perill. La regió està cada vegada més exposada a un estrès sense precedents, a causa de l’augment de les temperatures, les sequeres extremes, la desforestació i els incendis, fins i tot en parts centrals i remotes de l’Amazònia.

La possibilitat que aquest sistema forestal aconsegueixi aviat un punt d’inflexió, provocant un col·lapse a gran escala amb greus implicacions per al sistema climàtic global, genera preocupació mundial.

En analitzar dades obtingudes per satèl·lit, un equip de recerca el treball de la qual s’ha publicat en Nature va estimar que, per a 2050, entre el 10% i el 47% dels boscos amazònics estaran exposats a pertorbacions que poden desencadenar transicions ecosistèmiques inesperades, fins i tot desaparèixer, i potencialment exacerbar el canvi climàtic regional. L’augment de les temperatures propícia la desaparició dels boscos i la desaparició dels boscos propícia l’augment de les temperatures, és un cercle viciós, el llucet que es mossega la cua.

«El sud-est de l’Amazones ja ha passat de ser un embornal de carboni a ser una font, cosa que significa que la pressió humana actual és massa alta perquè la regió mantingui la seva condició de selva tropical a llarg termini», afirma Boris Sakschewski, un dels autors de l’estudi.

«Descobrim, per exemple, que amb una precipitació mitjana anual inferior a 1.000 mm per any, la selva amazònica no pot existir. A més, per sota dels 1.800 mm per any, es fan possibles transicions abruptes de la selva tropical a una vegetació similar a la sabana. Això pot deure’s a sequeres o incendis forestals, que s’han tornat més freqüents i greus en els últims anys», afirma Dona Nian, coautor de l’estudi publicat en Nature.