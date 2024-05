‘From Hell’, la popular novel·la gràfica d’Alan Moore i Eddie Campbell, arriba a les llibreries per primer cop en català

La clàssica novel·la gràfica ‘From Hell’, d’Alan Moore i Eddie Campbell, es pot llegir per primera vegada en català, de la mà de Planeta Cómic. En una entrevista amb l’ACN el seu director editorial, David Hernando, afirma que 'From Hell', que gira al voltant del criminal Jack l'Esbudellador, és “un clàssic indiscutible, que va marcar un abans i un després en el concepte de novel·la gràfica”. Hernando destaca l’aposta de Planeta Cómic pel català i manifesta que havia arribat el moment de “saldar un deute” amb el públic i publicar grans obres de novel·la gràfica en llengua catalana com és el cas de ‘From Hell’.

‘From Hell’ va ser una sèrie publicada als anys 90 pel guionista Alan Moore, autor de títols com ‘Watchmen’, ‘La broma asesina’ o ‘V de Vendetta’, i el dibuixant Eddie Campbell. Narra la història de Jack l'Esbudellador, un dels assassins en sèrie més populars i terrorífics de tots els temps i que se l’acusa d’assassinar cinc dones al districte londinenc de Whitechapel el 1888. A la història, Moore assenyala el Dr. Gull com el criminal i desenvolupa un estudi psicològic esfereïdor.

El director editorial de Planeta Cómic assenyala que 'From Hell' és “un clàssic indiscutible, que va marcar un abans i un després en el concepte de novel·la gràfica i en com s’entenia el còmic”, i recalca que van fer "una obra superlativa”. De fet, ‘From Hell’ va ser mereixedora dels prestigiosos premis Eisner i Harvey en diverses categories i el guardó de la crítica del Festival d’Angoulema l’any 2001.

Hernando explica que 'From Hell' és una obra d’una gran complexitat com tants altres treballs d’Alan Moore, però afegeix que la dificultat ha “estat molt intensa en el moment de traduir l'obra al català”. Planeta Cómic va buscar un traductor “molt especialitzat i de molta qualitat” per fer aquesta tasca i l’encarregat de tirar-la endavant ha estat Joaquim Toset Masdeu.

Aquesta és la primera vegada que ‘From Hell’ es tradueix en català amb una nova edició que el segell editorial ha publicat. Hernando destaca que des del Planeta Cómic fan una aposta “molt forta pel català” des que el 1992 van començar a publicar ‘Bola de drac’ en llengua catalana. “El mercat del còmic ha anat creixent i evolucionant cap a la novel·la gràfica i havia arribat el moment de saldar un deute que teníem amb el públic que era portar grans obres de novel·la gràfica en català com en aquest cas ‘From Hell’”, afirma.

‘Adolf’

Planeta Cómic ha publicat també recentment en català un clàssic del manga com és ‘Adolf’, d’Osamu Tezuka. ‘Adolf’ és la història de tres persones amb aquest nom: un noi jueu que viu al Japó, un nen mig japonès mig alemany, i el líder de l’Alemanya nazi.