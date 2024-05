Unes dues mil persones surten cap a Montserrat en la caminada solidària dels Mossos

Ben puntuals a les vuit del matí, prop de dues mil persones han engegat el seu camí cap a Montserrat des de la comissaria de Manresa. Es tracta de la caminada solidària Fem camí al teu costat, que cada any organitzen els Mossos d'Esquadra de la Catalunya central per recaptar fons per la lluita contra el càncer i que enguany arriba a la seva dotzena edició. L'organització encara ha de fer balanç de les samarretes que han venut, però les sensacions són positives. L'any passat es van aconseguir recaptar 54.836 euros.

L'inici de la caminada ha estat una gran festa amb l'animació de Jordi Callau. Des de 2/4 de vuit del matí, mitja hora abans de l'inici de la caminada, l'esplanada del costat de la comissaria de Manresa ja estava ben plena amb centenars de participants que vestien la samarreta de la caminada, que enguany és de color blau, amb un disseny similar al de l'edició anterior. Dins del mateix recinte, també hi havia un estand per comprar més samarretes solidàries i un espai per formalitzar les inscripcions per als participants que s'han apuntat a darrera hora.

Per a molts, la iniciativa s'ha convertit en un punt de trobada amb companys de feina, com és el cas del Jordi, que ha vingut a fer la caminada amb altres agents dels Mossos de la comissaria de Girona. En el seu cas, ha explicat que enguany s'ha proposat fer el recorregut corrent. "L'objectiu és córrer tots els trams que pugui i arribar a dalt amb el menor temps possible". En total, la caminada consta de 25 quilòmetres amb aproximadament uns 1.000 metres de desnivell i ressegueix part de la ruta del camí ignasià.

Entre els participants, també hi havia grups d'amics, jubilats o, fins i tot, associacions de la Catalunya central i d'altres punts del país que troben en la iniciativa una excusa per fer una activitat saludable i aportar el seu granet de sorra en la lluita contra el càncer. "Amb la meva germana, vam sentir a parlar de la caminada i ens vam decidir apuntar. És una forma de fer una mica d'esport, passar el dia juntes i col·laborar amb la lluita contra el càncer", ha destacat Maria Calvo, de Callús.

Els diners recaptats aniran destinats als serveis d'oncologia de la Fundació Althaia de Manresa, l'Hospital de Berga, el Consorci Hospitalari de Vic i el Consorci Sanitari de l'Anoia. Al llarg de totes les edicions, gràcies a les aportacions dels patrocinadors i a la venda de samarretes, s'han aconseguit un total de 380.273 euros. Els organitzadors recorden que la samarreta també es pot adquirir durant els mesos següents i els diners obtinguts amb la seva venda se sumaran als recaptats en aquesta edició.