Tens problemes a l'hora d'enviar vídeos per WhatsApp?

Enviar vídeos per WhatsApp és una de les problemàtiques més grans que hi ha. Hi ha arxius que pesen moltíssim i això provoca que triguin molt a l'hora d'enviar-se o que directament, no es puguin enviar. Però no et preocupis perquè avui et portem la solució per enviar aquests vídeos tan pesats i que, per fi, puguin i puguis veure aquells vídeos tan esperats.

El problema sorgeix quan s'intenta adjuntar un vídeo en un xat i WhatsApp emet un missatge d'error indicant que no es pot enviar; a part, l'aplicació suggereix adjuntar un altre fitxer al seu lloc.

Aquesta fallada està afectant una gran quantitat d'usuaris de telèfons amb sistema operatiu Android, sense importar la regió geogràfica. Afecta tant les versions beta com a estables de WhatsApp, i la seva aparició és aleatòria.

No es poden enviar els fitxers

Si et trobes amb aquest problema, no podràs enviar cap vídeo a les teves converses, ja que el procés de conversió dels fitxers no es completa correctament per adaptar-los als requisits dels servidors de WhatsApp. No obstant això, és important destacar que aquest problema només afecta l'enviament de vídeos, no la recepció.

Afortunadament, hi ha una solució relativament senzilla per corregir aquest problema. Així i tot, és essencial fer una còpia de seguretat dels teus xats i arxius multimèdia abans de procedir.

La solució implica esborrar les dades de l'aplicació WhatsApp i després restaurar la còpia de seguretat.

Els passos per fer aquesta correcció són els següents:

Assegureu-vos de fer una còpia de seguretat dels vostres xats i de tot el contingut.

Accedeix als paràmetres del dispositiu Android i cerca la secció "Aplicacions".

Cerca WhatsApp a la llista d'aplicacions i accedeix al menú.

Adreceu-vos a l'opció "Emmagatzematge".

Selecciona "Esborrar emmagatzematge" (tingueu en compte que aquest pas eliminarà les dades de l'aplicació, per la qual cosa és crucial haver fet una còpia de seguretat prèvia).

Un cop completat aquest procés, obre WhatsApp i inicia sessió novament.

Finalment, restaura la còpia de seguretat que vas fer anteriorment.

Envia vídeos per WhatsApp sense problemes amb aquest truc / -

Fins que WhatsApp llanci una actualització per resoldre aquest problema, aquesta solució és l'única opció disponible. Afortunadament, si has seguit els passos correctament i has fet una còpia de seguretat, no perdràs cap dada i en el procés només trigaràs uns minuts.