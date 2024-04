La nova eina de WhatsApp per bloquejar missatges fraudulents

L'aplicació de WhatsApp està en constant canvi i actualitzacions. Aquestes actualitzacions es duen a terme de forma automàtica. Avui et portem una novetat que WhatsApp ha afegit a la seva app: pots bloquejar missatges sospitosos sense haver d'obrir-los. En el moment de rebre la notificació, pots bloquejar directament, evitant fraus i estafes; t'ho expliquem!

Com gairebé tothom sap, les estafes proliferen i es diversifiquen, ja no n'hi ha prou amb estar alerta davant correus electrònics o trucades fraudulentes; ara, fins i tot, mitjançant WhatsApp, els usuaris poden ser blancs d'enganys.

En aquest sentit, organitzacions com l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) es mantenen vigilants i informen de trucs per evitar caure en un frau així. A part, ens informen dels passos a seguir en cas d'haver patit una estafa o fins i tot informen dels consells per estar pendents i evitar els possibles hams que llancen els estafadors.

Alguns dels enganys identificats inclouen el clàssic WhatsApp del fill que ha perdut el mòbil i ara en té un de nou amb un altre número, el frau de la verificació de compte, la propagació d'informació falsa en nom de certes entitats, ofertes laborals fraudulentes i sol·licituds de guies turístics ficticis.

Compte amb els fraus per WhatsApp / MSN

Mesures per combatre el frau

Conscient de la importància de mantenir la confiança dels seus usuaris i prevenir l'ús malintencionat de la plataforma, WhatsApp ha implementat mesures per combatre el frau. Un exemple d'aquestes mesures és la nova funció que permet bloquejar contactes directament des de les notificacions.

El procés és senzill: quan es rep un missatge d'un contacte desconegut, es pot mantenir premuda la notificació a la pantalla de bloqueig, cosa que desplega opcions per respondre o bloquejar. En seleccionar "Bloqueja", s'obre la informació del contacte, brindant l'opció de bloquejar-lo sol o bloquejar-lo i reportar-lo.

L'opció de "Bloquejar i reportar" no només impedeix que el contacte pugui comunicar-se amb l'usuari, sinó que també envia els darrers cinc missatges rebuts a WhatsApp per a la seva revisió, especialment útil en casos d'estafes, assetjament o amenaces.

WhatsApp pot suspendre comptes si es considera que estan violant els termes de servei.

Reportar aquests casos ajuda a prevenir que altres usuaris caiguin al mateix parany, contribuint així a la seguretat col·lectiva a la plataforma. És important destacar que el contacte no rep cap notificació sobre aquestes accions, i en cas d'error, sempre és possible desfer el bloqueig des de la configuració de privadesa.