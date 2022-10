Més de mil nous positius a la Catalunya central durant les darreres tres setmanes

Els diagnòstics per covid-19 han davallat de forma molt important, però encara hi ha un nombre significatiu de contagis. La darrera setmana, a la Catalunya central es van detectar 307 nous positius i si es comptabilitzen les tres darreres la xifra puja a 1.035.

Certament, tres-cents nous positius setmanals és un deu per cent dels tres mil que hi havia a finals de juny i principis de juliol.

Fa només tres mesos, l’epidèmia va tenir un repunt que ara es confia que no es produeixi i que si acaba emergint no generi grans afectacions com sí ha passat en altres fases de l’epidèmia.

Per copsar el canvi de situació cal tenir en compte que fa 3 mesos només a Manresa es confirmaven setmanalment més de tres-cents nous positius de covid-19. Els mateixos que ara a tota la Catalunya central.

La primera setmana de juliol van ser 337, una xifra similar a la de la setmana anterior.

En aquell moment el risc de rebrot s’acostava als mil punts i del miler de PCR i test d’antígens realitzats el 38% va donar positiu.

Tenint en compte que les proves diagnòstiques ja es concentraven en persones vulnerables, la circulació real del virus a la ciutat era força superior.

Dels 307 nous positius detectats la darrera setmana a la Catalunya central, 166 tenen menys de 60 anys i 141 més. El gruix de contagis, 81, es va produir a la franja d’edat que va dels 15 als 44 anys. El segon grup més nombrós, 75, correspon als que tenen entre 45 i 59 anys.

El nombre d’ingressats comptabilitzats entre el 26 de setembre i el 2 d’octubre a la Catalunya central va ser de 43, una xifra gairebé idèntica al que hi va haver la setmana anterior i similar a les que s’han anat produint les darreres vuit setmanes.

Gent gran a l’hospital

Durant aquests gairebé dos mesos hi ha hagut una xifra d’hospitalitzats que és un terç dels ingressats que hi havia a finals de juny i principis de juliol.

Pel que fa al nombre d’ingressats, els menors de 60 anys són clarament minoritaris. La darrera setmana analitzada, dels 43 hospitalitzats 37 tenen més de 60 anys i 6 menys.

A la Catalunya central no mor per covid-19 una persona de menys de 60 anys des de principis de juliol, fa tres mesos.

La darrera setmana es comptabilitza una víctima mortal, d’entre 70 i 79 anys, a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Anoia i Osona.

La setmana anterior van perdre la vida per l’epidèmia tres persones, totes elles de més de 80 anys.