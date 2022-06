El Bisbat d’Urgell va presentar aquesta setmana el llibre El poder de la biotecnologia, una obra que és un recull de les ponències que van fer Montserrat Esquerda, Elena Postigo i Francesc Torralba en el marc de la Càtedra de Pensament Cristià 2021. Segons ha informat el mateix Bisbat d’Urgell, l’encarregat de fer la presentació pública del llibre va ser el metge i polític andorrà Joan Martínez Benazet, en un acte presidit per l’arquebisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives. A l’acte hi van assistir autoritats i representants de la vida social i cultural local, segons el Bisbat. La presentació es va fer a la sala d’actes de l’església de Santa Maria del Fener, a la parròquia d’Andorra la Vella. El llibre El poder de la biotecnologia ha estat editat per l’editorial Pagès en català i en castellà. El mes de maig la Seu va acollir la 19a edició de la Càtedra de Pensament Cristià, que es va centrar en l’ètica de la societat actual.