Jordi Fàbrega assenyala l’hospital nou com a primer repte de la Seu

El ja proclamat candidat de Junts per la Seu i actual vicealcalde, Jordi Fàbrega, ha assenyalat quins han de ser pel seu projecte de mandat, els principals reptes de la ciutat en els pròxims anys. En aquest sentit, l’alcaldable ha assenyalat la construcció del nou hospital com una de les grans prioritats.

En aquesta línia, Fàbrega ha remarcat que «s’ha treballat i s’està treballant molt» per aconseguir-ho, tant des del punt de vista de l’obtenció dels terrenys, fent referència específica a la feina del tinent d’alcalde d’urbanisme, Joan Guerrera, com des del punt de vista d’interlocució amb el Departament de Salut. D’altra banda, el candidat, que aspira a governar en solitari la capital alt-urgellenca, també ha assenyalat la construcció de l’edifici docent d’INEFC Pirineus, els pisos amb serveis per a gent gran, els habitatges socials a cal Pensament o la posada en marxa del Hub tecnològic de Castellciutat com a «elements clau» per a la ciutat en els anys que han de venir. L’actual vicealcalde de la Seu ha explicat que te la intenció que molts d’aquests projectes es puguin finançar amb els fons europeus Next Generation, sobre la qual cosa ha remarcat que per fer-los realitat cal «molta feina d’equip, rigor i capacitat per aconseguir-ho». Fàbrega hi ha afegit que «aprofitarem a fons les oportunitats que la ciutat té en els anys vinents perquè la Seu faci un pas de gegant».

Pel que fa a la feina feta els últims anys en els que ha ocupat el càrrec d’alcalde durant dos exercicis, el cap de llista de Junts ha destacat la implantació del Grau Universitari d’INEFC Pirineus a la Seu d’Urgell, sobre el qual ha considerat que «aquest és un gran projecte de present i de futur per la ciutat perquè estic convençut que serà la porta per créixer en més estudis universitaris».