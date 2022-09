L’Àrea de Comerç de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Promoció Econòmica del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb el finançament del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, han anunciat l’organització d’una segona formació en digitalització comercial, arrel de la bona acceptació de la primera que va tenir lloc la setmana passada. Es tracta d’una proposta formativa que s’adreça al comerç tant de la Seu d’Urgell com de la comarca que constarà de vuit hores repartides en quatre sessions. Les classes se centraran en l’ús comercial d’aplicacions i xarxes socials com ara Facebook, Instagram, i Google per l’empresa. Les sessions aniran a càrrec de la community manager Ester Barqué. Els dies d’aquesta nova formació seran aquest dimecres 28 i dijous 29 de setembre i dimecres cinc i sis dijous d’octubre, de les dues a les quatre de la tarda al CETAP de la Seu d’Urgell.