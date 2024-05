La plataforma de gent gran diu que a Manresa no para de créixer la llista d’espera per a una residència

La Plataforma de Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran ha afirmat que a Manresa hi ha 377 persones amb dret reconegut a una plaça de residència pública que estan en llista d’espera, segons dades del passat mes de febrer i que aquesta xifra no anirà a menys els pròxims anys sinó a més.

La plataforma de gent gran ha mostrat la seva «estupefacció» per les declaracions del conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano, amb motiu de la seva recent visita a Manresa.

La plataforma explica que es va reunir amb el conseller a primers del passat desembre per parlar de la necessitat d'incrementar l’oferta de places residencials públiques a Manresa i construir una nova residència.

Expliquen que el conseller va reconèixer aquesta realitat, va dir que era un problema general del país provocat per la manca d’inversió dels governs anteriors i els va informar que el seu departament estava realitzant una planificació de les necessitats globals de Catalunya en aquest apartat, que estaria enllestida a finals del passat mes de desembre, en el marc de la qual es podria valorar el grau de prioritat de les necessitats de Manresa.

«Han passat quatre mesos, ha acabat la legislatura i de la planificació anunciada no en sabem res», lamenten.

En lloc d’això, es va referir a un nou projecte per fomentar la construcció de pisos amb serveis compartits per a gent gran vinculats a la creació d’habitatge per a gent jove, «que ens sembla molt lloable, però que s’anuncia com una alternativa a la necessitat de places residencials» i a partir d’això el conseller conclou que «probablement, massa residències, segurament no n’haurem de fer».

A la Plataforma no li surten aquests números: per eixugar l’actual llista d’espera i entomar la demanda futura afirmen que «caldria construir no menys d’un centenar de residències a Catalunya en els propers anys, entre elles la de Manresa».

Defensen que els pisos amb serveis compartits per a gent gran poden endarrerir la demanda de residències, però no la poden substituir, ja que estem parlant de perfils de necessitats totalment diferents.

En qualsevol cas, tenen clar que «el model a seguir per a fer pisos de gent gran amb serveis compartits no és el que ha construït a Manresa la fundació Sant Andreu Salut. Aquests estan concebuts com un negoci immobiliari i no com un servei assistencial, i no estan pensats per a les necessitats de la gent gran de Manresa que majoritàriament té un nivell de renda baix i un grau de dependència alt».

Serveis complementaris

Defensen la plena vigència de la construcció de la residència del Xup perquè els pisos per a gent gran amb serveis compartits i les places residencials (tot de gestió pública) «són serveis complementaris, no alternatius».

Si continua al càrrec de conseller, animen Campuzano a que en els primers 100 dies del seu proper mandat acabi d’una vegada l’anunciada planificació i presenti un projecte per construir a Manresa un projecte de residència pública en els terrenys cedits a l’Ajuntament de Manresa al barri del Xup, per solucionar la demanda més urgent.

Esperen, també, un pla que contempli el manteniment, reforma i adequació de la Residència de la Font dels Capellans, de titularitat pública. «I si, a més, vol construir al mateix solar o en un altre lloc de la ciutat, un bloc de pisos amb serveis per a gent gran, tindrà el nostre aplaudiment».