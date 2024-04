Campuzano posa els pisos per a gent gran de Sant Andreu a Manresa com el model a seguir i descarta les grans residències

Els pisos per a persones grans amb serveis compartits, com els de Sant Andreu Salut a l'antiga Fonda Sant Antoni, a la plaça Major de Manresa, són el model a seguir pel que fa a l'atenció a les persones grans. Ho ha defensat el conseller de Drets Socials, Carlos Campuzano, en la visita que ha fet aquest divendres al matí, juntament amb la consellera de Territori, Ester Capella, al nou equipament, que té 14 pisos. El propvinent 1 de maig hi entrarà a viure la primera inquilina, i a mitjans de mes, dues més.

Campuzano ha descartat, alhora, el model clàssic de grans residències. Quant a la residència al barri del Xup reclamada fins a la sacietat per la Plataforma de Gent Gran, ha respost a la pregunta de Regió7 que, si es fa, cosa que no ha dit, serà tenint en compte un projecte que s'adigui amb el nou model previst.

Carles Campuzano (segon per l'esquerra) amb Dolors Fitó, directora de la residència Sant Andreu; Manel Valls, director de Sant Andreu Salut, Marc Aloy i Ester Capella / Mireis Arso

Campuzano i Capella han avançat a Manresa l'informe de pisos per cuidar persones grans i pisos per emancipar persones joves. Es basa en el fet que, segons una projecció futura, la població de més de 85 anys es doblarà el 2050 i que el 2030 hi haurà 42.000 persones més amb un grau 2 i 3 de dependència. També, en la dada que, d'avui al 2050, la població de més de 65 anys passarà del 20 al 30%.

La visita s'ha fet amb l'acompanyament de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, la regidora Mariona Homs, el conseller comarcal David Aaron López i el director de Sant Andreu Salut, Manel Valls, entre d'altres responsables de la fundació sanitària i de l'Ajuntament i el consell comarcal.

Després de visitar els pisos de Sant Andreu Salut, s'han desplaçat fins a l'Anònima, on la fundació també tenia previst fer uns pisos per a gent gran amb serveis compartits, un projecte impulsat per la fundació propietària de la residència Montblanc, que es va fusionar posteriorment amb la Fundació Sant Andreu Salut. És un projecte que, ara per ara, està aturat. Després de visitar altres dependències de Sant Andreu Salut, s'han traslladat a la Barnahus de Manresa, el servei que atén infants, adolescents i les seves famílies, que han patit violència sexual.

Els reptes de l'envelliment i de l'emancipació

En l'atenció als mitjans, Campuzano ha explicat que els pisos de Sant Andreu Salut "representen el nou tipus de model residencial que el Govern de Catalunya vol promoure en els pròxims temps". Ha recordat que "el país afronta un repte enorme, que és el repte de la transició demogràfica". Hi ha afegit el fet que les persones grans, cada cop més, no volen viure en una residència. "Tots desitgem, quan ens fem més grans, viure a casa nostra amb la màxima autonomia possible". També ha esmentat el tema de la "solitud no volguda. Persones grans que es queden soles, potser als afores de la ciutat, amb una casa gran. S'han quedat vidus i vídues i volen viure acompanyades de gent", o les que viuen en pisos sense ascensor. "Només al voltant d'un 20% dels pisos on viuen persones grans estan adaptats", hi ha afegit.

Juntament a això, ha remarcat els problemes que tenen els joves per emancipar-se, amb una de les "taxes més baixes de la Unió Europea".

El projecte avançat a Manresa té per objectiu resoldre els dos reptes. "És un model de pisos amb serveis per a persones grans que els permetin viure de manera autònoma i independent allargant al màxim la seva qualitat de vida" i, per altra banda, si aquestes persones grans són propietàries de pisos, que aquests pisos "es posin a disposició de persones joves".

Deu projectes aturats per la manca de pressupostos

L'informe conjunt de la conselleria de Territori i de Drets Socials sobre aquest projecte, que es presentarà al Govern dimarts vinent per a la seva aprovació, ha informat, "tenia previst posar en marxa deu projectes pilot amb deu acords amb diversos municipis del país per desplegar-lo amb l'objectiu que, en un curt termini, hi hagués 800 pisos pera a persones grans i 800 per a joves". Un d'ells, era Manresa. Sense pressupostos, ha admès, l'actuació prevista el 2024 ha quedat aturada. Passava per "engegar deu d'aquests projectes". Ha celebrat que, "en general, tots els alcaldes als quals hem manifestat aquesta proposta ens l'han comprat".

"Miniresidències adossades"

Lligat amb això, ha puntualitzat, pel que fa a la demanda de fer residències de gent gran, que "probablement, massa més residències, segurament no n'haurem de fer". Ha anunciat per a abans del 12 de maig "un instrument que és la planificació de necessitats en gent gran amb discapacitat i amb salut mental d'aquí al 2030 i al 2040". A seu entendre "faran falta més infraestructures per atendre persones grans", però, seguint els models de pisos amb serveis compartits, amb l'afegit que, "quan les persones es fan encara més grans, i les seves condicions de salut tendeixen a empitjorar, en aquest mateix recurs existeixen unitats on puguin acabar vivint, com una miniresidècia adossada als pisos amb serveis".

En tot cas, ha explicitat que seran projectes que caldrà fer mitjançant aliances amb els ajuntaments i les entitats del sector sense ànim de lucre.

Capella ha reiterat la importància de fer front al repte de l'habitatge, específicament pel que fa a la gent jove i a la gent gran. Ha dit que, actualment, és el repte més improtant que té el país davant seu.

