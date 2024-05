La UdL oferirà a Igualada quatre cursos de la seva universitat d'estiu

La Universitat de Lleida (UdL) organitza la 32a edició de la Universitat d’Estiu, enguany comptant, també, amb el Campus d'Igualada. La Universitat d'Estiu és un projecte que és reconegut pel Departament d’Educació com a formació permanent del professorat no universitari i que ofereix cursos de diferents àmbits durant el període no lectiu. En les edicions realitzades fins ara, s’han dut a terme gairebé 900 cursos on s’han matriculat més de 17.000 persones.

En aquesta edició, els organitzadors han fet una aposta més decidida pel Campus d’Igualada, que enguany acollirà quatre cursos de la Universitat d’Estiu de la UdL a les seves instal·lacions. En total s’oferiran quatre cursos de diferents àmbits, tres dels quals s’impartiran a les aules del nou edifici de Ciències de la Salut: ‘Dolor crònic i salut mental’ (del 25 al 28 de juny), ‘Alimentació en patologia digestiva‘ (del 25 de juny al 4 de juliol) i ‘Infermeria i esport’ (del 26 al 28 de juny). El quart, que tindrà lloc al Pla de la Massa de l’1 al 5 de juliol és ‘Descobreix la intel·ligència artificial’.

Els cursos tenen una durada d’entre 20 i 30h i alguns d’ells permeten convalidar 2 ECTS als estudiants de la Universitat. Tot i això, els cursos no només van adreçats a la comunitat estudiantil d’aquest centre, sinó que estan oberts a tota la ciutadania.

El període per fer les inscripcions als cursos, que s’han de fer per correu electrònic, estarà obert a partir del 16 de maig fins a data d’inici de cada curs.