La Generalitat reclama a Renfe que apliqui l'increment de freqüències de la RL4 aquest estiu

El Govern de la Generalitat ha reclamat al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que “compleixi el seu compromís” d’incrementar les freqüències entre Lleida i Manresa aquest estiu per a culminar la duplicació dels serveis entre Cervera i Manresa que va acordar la Generalitat amb l’Estat. Aquesta petició s'havia de fer en el marc d'una comissió mixta entre Renfe i Generalitat que la part catalana va convocar per avui i a la que no s'ha presentat ningú de la direcció de Renfe. A 6 dies de les eleccions al Parlament, la tensió entre les parts s'ha fet evident. La part catalana vol una codirecció de la comissió mixta, Renfe havia demanat el passat mes de març una reunió per tractar sobre la direcció (sense plantejar la codirecció) i el fracàs de la reunió d'aquest dilluns aboca a tractar el tema després de les eleccions al Parlament, amb un nou govern format.

Els representants del departament de Territori han recordat que a principis de febrer va entrar en funcionament l’RL3 entre Cervera i Manresa, amb un increment de quatre expedicions per sentit entre aquests municipis. Aquesta era una primera fase de les millores en el servei a les Rodalies de Lleida,. Segons l’acord a què havien arribat la Generalitat i Renfe, a partir d’aquest estiu s’implantaria la segona fase de les millores, en concret entre Lleida i Manresa (l’RL4), que passaria de 3 a 5 freqüències. L’objectiu era doblar els serveis a les rodalies de Lleida (Lleida-Cervera-Manresa), de 6 a les 12 previstes. Renfe hi prestarà aquests serveis fins que Ferrocarrils de la Generalitat passi a ser-ne l’operadora, el segon semestre de 2025.

Així, el secretari de Mobilitat i Infraestructures ha lamentat que l’absència a la reunió dels representants de l’operadora ha impedit concretar i avançar en la millora del servei tant a la rodalia de Lleida com a altres àmbits territorials. Per la seva banda, el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori i Gallissà, ha recordat que l’ordre del dia de l’Òrgan Mixt preveia fins a 10 punts perquè Renfe expliqués les diferents afectacions del servei de Rodalies. “Era el moment, per exemple, d’explicar la reconfiguració de serveis o els plans alternatius pels talls de les obres de desdoblament de l’R3”, ha etzibat.

Pel que fa a serveis, el secretari Sanglas ha reiterat la necessitat que Renfe recuperi el servei Avant Tortosa-Barcelona i la parada de l’Euromed a l’Aldea, i que millori el servei Avant entre Lleida i Barcelona en hora punta del matí. D’altra banda, ha posat en relleu la conveniència d’un nou servei regional entre Tortosa i Figueres passant pel Vallès; el perllongament de l’RT2 fins a Vilafranca del Penedès, la reconfiguració de l’R2 i dels Regionals del sud de Catalunya del país; la connexió del Baix Llobregat amb la UAB a Cerdanyola Universitat o la millora de freqüències i ampliació de l’R8.

Sanglas també ha posat en relleu que a la reunió també estava previst continuar tractant aspectes relacionats amb les afectacions per obres i els serveis alternatius de transport, el seguiment de les incidències que es produeixen a la xarxa.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas i Alcantarilla, ha reiterat la voluntat del govern de tenir aquesta codirecció, després de la reunió convocada avui de l’Òrgan Mixt de Coordinació i Control Generalitat-Renfe a la seu del Departament de Territori, a la qual no han assistit els representants de l’operadora.

Sanglas ha argumentat que la convocatòria de la reunió de l’Òrgan Mixt no s’havia pogut fer fins aquesta tarda perquè no ha rebut resposta del Ministeri a aquesta demanda del Govern de la Generalitat de codirigir Rodalies de Catalunya. Renfe va demanar el passat 22 de març una reunió de l’Òrgan Mixt per nomenar el nou director. La Generalitat va respondre amb la demanda de la codirecció, deixant clar que a la reunió s’havien de tractar altres aspectes, com les incidències, la planificació dels serveis alternatius en cas d’obres com les que estan afectant l’R3 o les noves freqüències en les rodalies de Lleida.