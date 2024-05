Ábalos nega al Senat que existeixi "cap trama" al voltant de les mascaretes

L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, ha negat aquest dilluns l'existència de "cap trama" al seu voltant per la gestió de la compra de material sanitari durant la pandèmia de la covid. En una compareixença al Senat, l'exdirigent socialista ha remarcat que "no té clar" que hi hagi res més enllà de compres de material sanitari. "D'allò de les Balears me'n vaig assabentar amb aquesta polèmica" ha afegit. D'altra banda, ha assegurat que l'increment patrimonial del seu assessor Koldo García es va produir després que aquest marxés del ministeri i l'ha deslligat de les seves tasques al govern espanyol, on va ocupar llocs de confiança al consell d'administració com Renfe Mercaderies.

En sortir de la compareixença, Ábalos ha afirmat que no ha donat totes les explicacions que li hauria agradat i ha afirmat que hi ha molts informes que s'haurien de difondre per poder parlar "amb rigor". "Em preocupa que hi ha un cert afany prospectiu", ha lamentat l'exministre. Segons l'exdirigent socialista, li estan buscant "altres derivades" a partir d'un cas que encara s'està indagant.

"Hi ha una cosa que em deixa molt tranquil, i és que no he obtingut cap benefici en tot això, tinc menys que quan era ministre, aquesta és la meva tranquil·litat", ha afegit Ábalos.