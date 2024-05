Esquerra alerta a Manresa que Junts i PSC s’entendran perquè tenen el mateix model de país

Esquerra ha posat en pràctica el pla B aquest dilluns a Manresa. No un pla B de pactes o estratègia electoral, sinó de canvi d’ubicació de l’acte central que s’ha celebrat aquest capvespre. La previsió de pluja i els núvols amenaçadors ha fet aconsellable traslladar-lo de la Plana de l’Om, on s’havia de fer en un principi, al teatre Els Carlins, tot i que al final no ha caigut ni una gota. La platea i bona part de l’amfiteatre s’ha omplert.

De la mateixa manera que s'han volgut curar en salut davant el risc de pluja, han alertat els assistents que Junts i PSC es poden posar d’acord per governar «perquè tenen el mateix model de país», segons la vicepresidenta i número 2 de la candidatura per Barcelona, la santpedorenca Laura Vilagrà. PSC i Junts han sigut a la diana dels dirigents republicans que han participat en l'acte. A més a més de Vilagrà, ho han fet l’alcalde de Manresa, Marc Aloy; l’alcalde, diputat i candidat la reelecció, Ferran Estruch; la secretària general d’Esquerra, Marta Rovira a través d’un vídeo; i el president d’ERC, Oriol Junqueras.

Protesta de funcionaris de presons

Junqueras ha sigut l’encarregat de cloure l’acte. A diferència de la resta, que han parlat darrere el faristol, ha agafat un micro de mà per moure’s per l’escenari. Just abans de començar, però, l’han interromput una desena de funcionaris de presons que hi havia entre el públic amb crits com «Tots som Núria», en referència a la cuinera assassinada al centre penitenciari Mas d’Enric, a Tarragona. Junqueras els ha convidat a pujar a l’escenari per explicar-se, però han continuat cridant lemes com «no volem diners, volem seguretat» fins que han estat desallotjats.

Aleshores l’acte ha continuat amb Junqueras al mig de l’escenari. Amb un to seriós en tot moment, que ha anat pujant d’intensitat, i amb alguns tocs d’emotivitat quan ha recordat fets i polítics històrics d'Esquerra, ha parlat dels «reptes colossals» als quals s’enfronta el país i que, en canvi, no se’n sent a dir gran cosa. Ha posat d’exemple la baixa natalitat. «Són temes que necessiten grans consensos de país i no sempre és fàcil perquè es pensa molt a curt termini». El govern d’Esquerra, ha dit, intenta resoldre aquests reptes gegantins que no solucionarà la intervenció d’una sola persona, es digui com es digui. Això és menystenir l’esforç de tot un poble».

Ha criticat també els qui ha votat en contra dels pressupostos perquè «només s’han votat a ells mateixos. Un país no es mereix partits irresponsables». Ha reclamat la independència per «assumir totes les responsabilitats» i finalment ha recordat que ell no pot optar a cap càrrec perquè està inhabilitat. «No tinc res a guanyar, però vull que guanyi el meu país. Us demano i us prego que em feu confiança».

El perill i el risc de PSC i Junts

Si Junqueras ha sigut el darrer a intervenir, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha sigut el primer a fer-ho. Ha donat la benvinguda a «la principal ciutat republicana del país». Ha presumit que Manresa és la ciutat més gran amb un alcalde d’ERC. Vestit de blau amb esportives blanques, també ha presumit de les obres al polígon del Pont Nou, del nou model de recollida d’escombraries, del transport públic, de la lluita contra la segregació escolar o de l’impuls a Fàbrica Nova. «Tot això està en perill amb el PSC, i tot això està en risc amb Junts perquè és el partit de les retallades.

D’un alcalde a un altre. Ferran Estruch, ha ocupat el faristol per dir que «molta gent no vol que l’esquerra nacional continuï al govern, però donarem la sorpresa perquè som els que més ens assemblem a aquest país». Ha assegurat que les eleccions de diumenge van «d’avançar o tornar enrere, de garantir els drets i serveis, o de retallades i privatitzacions. També de la llibertat nacional».

La secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, ha enviat un missatge des de Suïssa. Ha afirmat que «som independentistes que donem resposta al mentrestant, i ha dit que Manresa és un clar exemple del que és Esquerra Republicana, «un projecte que no s’arronsa, que no cedeix i que no oblida la gent mentre fem el camí cap a la República Catalana».

Directe al gra

Darrere de Rovira ha intervingut Vilagrà. Ha anat directe al gra. «La prosperitat, si no és compatida, no és prosperitat. I això no ho garantiran ni PSC ni Junts. Ens ha costat 10 anys acabar amb les retallades, però aquest govern ho ha aconseguit». A Junts els hi ha demanat com faran una independència «que duri més de set segons. Nosaltres tenim una proposta i sortirà bé. Tal com va passar amb l’amnistia i rodalies, ara toca el finançament singular i la següent estació serà l’autodeterminació». Ha afirmat que toca treballar per millorar la qualitat dels serveis públics com unes rodalies «amb puntualitat Suïssa, i un tren de Manresa a Barcelona en una hora, que és el que toca al segle XXI».

L’acte, amb molta claca en tot moment, ha acabat amb crits d’independència.