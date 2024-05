Alerta per pluges intenses aquesta tarda a les comarques centrals

El servei meteorològic Meteocat ha llançat un avís per pluja intensa per aquesta tarda a la Catalunya central, on es podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Segons el pronòstic, l'alerta afectaria el Bages, l'Anoia, el Moianès, el Baix Llobregat, el Berguedà i el Lluçanès a la regió central.

Davant la previsió, Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla INUNCAT. El major risc d'inundacions serà entre les 2 del migdia i les 8 del vespre, amb especial incidència al Moianès i Lluçanès, així com al Ripollès, Vallès Oriental, Garrotxa, Selva i Osona.

A partir de mig matí, les pluges poden caure en qualsevol punt del territori, excepte en la plana de Lleida, i amb caràcter aïllat en Terres de l'Ebre i nord de Ponent. En alguns casos poden anar acompanyades de tempesta i calamarsa.

La cota de neu baixarà dels 2.500 als 1.600 metres al final del dia. La temperatura màxima baixarà moderadament a tot el territori, excepte a l'extrem sud.

Davant d'aquest pronòstic, Protecció Civil recomana evitar el pas per zones inundables i evitar desplaçaments.