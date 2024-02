L’edifici de la casa Fàbregas de la plaça Major de Manresa, on hi havia la Fonda de Sant Antoni, torna a la vida. La Fundació Sant Andreu Salut de Manresa ha culminat les obres de rehabilitació que han convertit l’immoble que hi ha just al costat de l'Ajuntament, en pisos per a persones grans actives i amb autonomia personal. Aquest dissabte hi ha hagut jornada de portes obertes que ha estat més que concorreguda. Molta gent ha aprofitat l’ocasió per demanar informació sobre les condicions per accedir a un dels 14 habitatges totalment equipats.

En tractar-se d’una rehabilitació d’un edifici ja construït, cap dels pisos és igual, ha explicat a Regió7 el director general de Sant Andreu Salut, Manel Valls. Fan una mitjana de 57 metres quadrats, i tenen 1 o 2 habitacions. Alguns amb terrassa -amb vistes espectaculars, per cert-, a la torre Santa Caterina i Collbaix- i altres amb balcó que donen a la plaça Major. Amb un cel obert al mig, els habitatges es reparteixen entre la segona, la tercera i la quarta planta. Tenen un menjador- cuina-sala d'estar amb un sofà llit, l’habitació, el bany i una estança amb la rentadora i l’aparell de climatització. A la quarta planta hi ha espais comuns que s’obren amb una volta que s’ha conservat de l’edifici original i que donen, també, a una gran terrassa a la part del darrere. Al primer pis és on hi ha d’anar la futura oficina de turisme de l’Ajuntament de Manresa. El consistori ha destinat mig milió d'euros per rehabilitar la planta. Segons Valls, l’aposta és «portar gent a viure al centre de Manresa». El preu mitjà del lloguer serà d’uns 800 euros al mes en funció del pis. Tothom vol el 2on- 5è, on hi ha una de les terrasses que donen a l'exterior. El preu inclou serveis com consergeria, videovigilància dels espais comuns, wifi, traster, neteja quinzenal, ajuda per fer tràmits socials, accés a serveis que presta Sant Andreu Salut i també activitats culturals i terapèutiques que es determinaran en funció de les demandes dels veïns. El gran pati que hi ha a la part posterior de l’immoble s’acabarà d’adequar en funció de les activitats que proposin fer els nous veïns de la plaça Major. Valls compta que hi hagi una intensa vida comunitària, igual que passa a l’edifici de 21 pisos també per a gent gran activa i autònoma, que la fundació ja gestiona a Navarcles. Rehabilitació del 2016 La rehabilitació de la casa Fàbregas va començar el 2016, quan els nous propietaris, Inversiones Dupros S.L., van decidir recuperar l’edifici, d’interès històric. És la suma de quatre cases que van del segle XVI al XVIII que es van anar agregant amb els anys. El projecte dels pisos el va començar Ibada, entitat de serveis per a la gent gran, que el 2021 es va fusionar amb Sant Andreu Salut, que va assumir la continuació del projecte. La inversió que s’hi ha fet ha superat els dos milions d’euros, ha explicat Valls.