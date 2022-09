El trasllat de l'Oficina de Turisme a l'antiga Fonda Sant Antoni va per llarg

Manresa no tindrà la nova Oficina de Turisme als baixos de l’antiga Fonda Sant Antoni -casa Fàbregas- ni pels volts d’aquest estiu ni tampoc aquest any. Tot i les previsions donades per l’Ajuntament a aquest diari el desembre de l’any passat, que va situar la inauguració pels volts de l’estiu, encara hi ha molta feina per fer, de manera que el trasllat al número 20 de la plaça Major no només no s’ha fet sinó que no s’executarà fins a l’any vinent, com a mínim.

Entre les tasques pendents s’han restaurat les pintures murals del segle XVIII que hi ha a la casa, una feina que és previst que comenci el mes vinent i que durà a terme l’empresa privada Montart Restorer, dedicada a la conservació i restauració de béns mobles del Bages. En el ple del maig passat va transcendir que un informe del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat havia destacat la importància d’aquestes pintures i la necessitat de preservar-les i de restaurar-les, fet que va justificar una modificació de crèdits per fer-ho, atès que «no és gens habitual trobar pintures murals en cases particulars i s’han de considerar un element patrimonial d’alt valor», deia el dictamen. Montart Restorer va fer un estudi tècnic per definir els treballs necessaris i els costos i ara cal tirar-ho endavant. La intenció del consistori és fer-ho per fases; la primera passa per la restauració de les pintures del vestíbul, on es veuen uns cortinatges. L’import és de 14.870,95 euros (IVA inclòs). Al marge d’aquesta actuació, en queda una altra de tant o més important, que és la licitació de les obres de reforma interior de la planta soterrània, planta baixa i primera planta, que són les que lloga l’Ajuntament per acollir-hi la nova Oficina de Turisme. De fet, tot apunta que ni tan sols hi ha fet el projecte d’aquesta reforma interior, que han de portar a terme els serveis tècnics municipals. La gràcia de posar en marxa l’oficina aquest estiu tenia molt a veure amb la commemoració dels 500 anys de l’arribada de sant Ignasi a Manresa i amb els actes lligats a l’efemèride, englobats en el programa Manresa 2022. Un contracte per 20 anys El 22 de juny del 2020 l’Ajuntament va informar que havia signat el lloguer d’una part de l’antiga Fonda Sant Antoni per ubicar-hi l’Oficina de Turisme i Projecció de la Ciutat. La casa Fàbregas té una superfície de 2.945 m2 i l’Ajuntament ha llogat una superfície de 1.051,21m2 entre la planta soterrània (111.63 m2), planta baixa (215,64 m2), planta entresòl (234 m2) i planta primera (489,67m2). El contracte té una durada de 20 anys i un preu de lloguer mensual de 4.250 euros (+ IVA). De moment, fins que no estiguin tots els serveis a punt per entrar-hi a viure no paga aquests diners. Un edifici històric que es va començar a rehabilitar l’any 2016 La rehabilitació de la casa Fàbregas va començar el 2016, quan els nous propietaris, Inversiones Dupros S.L., van decidir recuperar l’edifici, que té molt interès històric i és fruit de la suma de quatre cases que van del segle XVI al XVIII que es van anar agregant amb els anys. Pere Santamaria ha estat l’arquitecte encarregat de fer el projecte de rehabilitació de les façanes, coberta, sostres, del reforç estructural i de les plantes superiors, on aniran pisos per a gent gran gestionats per Ibada, que l’any passat es va fusionar amb Sant Andreu Salut, i que el 2020 ja s’havia fusionat amb la Residència Montblanc.